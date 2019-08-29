Çanakkale’de 30 Ağustos Zafer Bayramı programı açıklandı
Çanakkale’de, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.29 Ağustos 2019 Perşembe 11:40
Çanakkale’de, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü kutlama programı açıklandı.
Çanakkale Valiliği tarafından açıklanan programa göre törenler saat 09:00’da Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başlayacak. Daha sonra saat 09:30’da valilik makamında tebrikat merasimi yapılacak. Saatler 10:30’u gösterdiğinde ise kordon boyunda resmi geçit töreni yapılacak. Akşam 20:30’da özel bir otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu olacak.
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