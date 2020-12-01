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Aktüel Çanakkale'de 2 bin yıllık gladyatör rölyefi ve sütun tamburu ele geçirildi
Aktüel

Çanakkale'de 2 bin yıllık gladyatör rölyefi ve sütun tamburu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:44:36 -
Çanakkale'de 2 bin yıllık gladyatör rölyefi ve sütun tamburu ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen gladyatör rölyefi ile sütun tamburu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, merkeze bağlı Kumkale köyünde N.G'ye ait eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.S. 1. yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gladyatör okulu ya da gösteri alanını simgeleyen rölyef ile aynı sütun tamburuna ait parçayla 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Troya Müzesi görevlilerince incelenen rölyefin, Troya Antik Kenti'nde yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin önemli bir kanıt olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan ve haklarında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılan N.G ile Ö.K. daha sonra serbest bırakıldı.

Eserler Troya Müzesi yetkililerine teslim edildi.

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