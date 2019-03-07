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Çanakkale zaferinin 104. yılında şehitler orotoryosu sahnelenecek

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Antalya Devlet Opera ve Balesi, Çanakkale Zaferi’nin 104.

07 Mart 2019 Perşembe 11:54
Çanakkale zaferinin 104. yılında şehitler orotoryosu sahnelenecek

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Antalya Devlet Opera ve Balesi, Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale’de hayatını kaybeden şehitlerimizi ‘Şehitler Oratoryosu’ ile anacak. Hasan Niyazi Tura’nın bestelediği ve librettosu Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman’a ait olan eser 15 Mart tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda sahnelenecek.


Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Antalya Devlet Opera ve Balesi korosu ve çocuk korosunun sahne alacağı konserde orkestrayı Tolga Taviş, koroyu Mahir Seyrek ve çocuk korosunu Sinem Seçil Baddal yönetirken, konserin solistleri Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları soprano Sema Suna, mezzo-soprano Sibel Kızılateş, tenor Devrim Demirel ve bas Engin Suna olacak. Oratoryoda metinleri Antalya devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksum seslendirecek.


Hasan Niyazi Tura’nın eseri olan Şehitler Oratoryosu ‘Vatan Sevgisi’, ‘Kuruluş ve Kurtuluş Dönemi Dahil Ulusal Bütünlük ve Birliğimizin Korunması için Yapılan Mücadele ve Savaşlar’, ‘Şehadet Öncesi’, ‘Şehadet Anı’, ‘Şehidin Ölüm Sonrası Huzur ve Gururu’ başlıklarını taşıyan beş farklı bölümden oluşuyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:54
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