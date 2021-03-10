Çanakkale şehitleri için... 250 bin şehide 250 bin hatim kampanyası
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV), Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla başlattıkları "250.000 Şehide 250.000 Hatim" kampanyasıyla şehitleri hatim ve dualarla yad edecek.
AGD ve MGV'den yapılan ortak açıklamada, Çanakkale Zaferi'nden alınması gereken en önemli dersin birlik ve beraberlik olduğu vurgulanarak 106 yıl önce Çanakkale'de ortaya konan kardeşlik ikliminin bütün coğrafyaya yayılacak şekilde yeniden inşa edilmesi gerektiği dile getirildi. Çevrim içi ortamda başlatılan ‘250.000 Şehide 250.000 Hatim’in duası ise 31 Mart Çarşamba günü yapılacak.