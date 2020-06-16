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Aktüel

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait eğitim merkezinde yangın

Yangında, Yahya Çavuş Eğitim Merkezinin restoran ve kafeterya olarak kullanılan bölümü kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:38:24 -
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait eğitim merkezinde yangın

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yahya Çavuş Eğitim Merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Çınarlı köyünün Dardanos mevkisinde bulunan Yahya Çavuş Eğitim Merkezinin restoran ve kafeterya olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Müdürlüğe ait ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 70 personelin yanı sıra çevre belediyelerden 6 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekipler alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında, eğitim merkezinin restoran ve kafeterya olarak kullanılan kısmı kullanılamaz hale geldi.

Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, çatıda çıktığı belirtilen yangınla ilgili araştırmanın sürdüğünü söyledi.

Ekiplerin hemen müdahale ettiğini belirten Demirci, "Binamız kullanılamaz hale geldi ancak çok şükür yaralanan ya da can kaybımız yok." dedi.

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