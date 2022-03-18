Çanakkale Köprüsü yüksekliği uzunluğu ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü özellikleri:

Çanakkale Köprüsü kaç metre uzunlukta? 1915 Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile hizmete girdi. Proje Asya ve Avrupa kıtlarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan köprü, Lapseki Şekerkaya ile Gelibolu Sütlüce mevkiinde inşa edildi. Cumhuriyet tarihinin mega projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, 18 Mart 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temelini atmasıyla başlamıştı.

1915 Çanakkale Köprüsü özellikleri neler?

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı gün olan 18 Mart'ı simgeleyen 318 metrelik yüksekliğiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan ve 300 metre yüksekliğe sahip Eyfel Kulesi'ni geçti.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

Çanakkale Köprüsü ana kablo uzunluğu ne kadar?

"En"lerin projesi olarak anılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilen 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.