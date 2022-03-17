Çanakkale Köprüsü ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti kaç para?

2022 yılında köprülerin geçiş ücretlerine de zam yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti: İstanbul'daki boğaz köprülerinde geçiş ücretleri 2022 yılında iki yönlü olarak alınacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yönlü otomobil geçiş ücreti 8.25 TL olarak belirlendi. Buna göre araç sahipleri gidiş-geliş toplam 16.50 TL ödeyecek. 2021 yılında tek yönlü geçiş ücreti 13.25 TL idi. İstanbul Avrasya Tüneli'nde otomobil geçiş ücreti 2022 yılı boyunda her gün 05.00-23.59 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak yine tek yönde 26.50 TL olarak belirlendi. 2022 yılında otomobiller için Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 184.5 TL olarak belirlendi. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, otobüsler 350 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ödeyecek. Çanakkale Köprüsü'nün açılacak olması hasebiyle köprü geçiş ücreti de merak ediliyor. Peki Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti kaç lira oldu?

Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV'ye köprünün geçiş ücretine ilişkin açıklama yaptı. Geçiş ücretinin yarın açıklanacağıını söyleyen Karaismailoğlu, "Maksimum araç gececek şekilde ve vatandaşı yormayacak bir çalışmamız var. Vatandaşımızın hoşuna gidecek rakamı yarın Cumhurbaşkanımız açılışta söyleyecek" dedi.

Köprünün planlanandan 1,5 yıl önce tamamlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Köprü, Boğaz'ın iki yakası arasındaki geçiş süresini 6 dakikaya düşürecek. Köprü ve bağlantı yollarının toplam yatırım tutarı yaklaşık 37 milyar TL. Proje ile zaman, akaryakıt ve çevresel olarak yıllık 6 milyar liraya denk tasarruf sağlanacağı hesaplanıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın en büyük orta açıklığı olan köprüsü unvanını alacak. Yarın saat 16.00 da köprünün açılışı yapılacak." Bakan Karaismailoğlu, açılış yapıldıktan sonra araçların köprüyü kullanabileceğini belirtti.

Devletin işlettiği otoyollar ve köprüler

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü)

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhan​​gazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Özel şirketlerin işlettiği otoyollar ve köprüler

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu

* Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara - Niğde Otoyolu