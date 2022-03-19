Çanakkale için deniz altından geçiş talebi
Dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılırken, bugün vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
YENİ AKİT ANKARA
Dün resmi törenle vatandaşların hizmetine sunulan 1915 Çanakkale Köprüsü yoğun ilgiyle karşılaşmasına dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu etiketleyerek, çağrıda bulundu.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Çanakkale'miz için 2. köprü ihtiyacı had safhada Sn Bakanım:) Bu defa deniz altından bir geçiş istiyoruz @akaraismailoglu #1915ÇanakkaleKöprüsü” ifadelerine yer verdi.