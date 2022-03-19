Çanakkale feribot ücretleri: Çanakkale Kilitbahir feribot ücretleri, Gelibolu Lapseki feribot ücretleri, Çanakkale Ecebat feribot ücreti ne kadar?

Türkiye'nin merakla beklediği dev projeler arsında yerini alan Çanakkale Köprüsü 18 Mart itibariyle açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçiş ücretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretinin bir hafta boyunca ücretiz olacağını bir hafta sonra ise 200 TL köprü geçiş ücretinin belirlendiğini açıkladı. Çanakkale Köprüsü’nün yanında Çanakkale Boğazı’ndan geçen feribot ücretleri de araştırılır oldu. Peki Çanakkale - Kilitbahir feribot ücretleri ne kadar? Gelibolu Lapseki feribot ücretleri ne kadar? Çanakkale - Ecebat feribot ücreti kaç TL? İşte Çanakkale Boğazı feribot ücretleri…