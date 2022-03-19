Çanakkale feribot ücretleri: Çanakkale Kilitbahir feribot ücretleri, Gelibolu Lapseki feribot ücretleri, Çanakkale Ecebat feribot ücreti ne kadar?
Türkiye'nin merakla beklediği dev projeler arsında yerini alan Çanakkale Köprüsü 18 Mart itibariyle açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçiş ücretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretinin bir hafta boyunca ücretiz olacağını bir hafta sonra ise 200 TL köprü geçiş ücretinin belirlendiğini açıkladı. Çanakkale Köprüsü’nün yanında Çanakkale Boğazı’ndan geçen feribot ücretleri de araştırılır oldu. Peki Çanakkale - Kilitbahir feribot ücretleri ne kadar? Gelibolu Lapseki feribot ücretleri ne kadar? Çanakkale - Ecebat feribot ücreti kaç TL? İşte Çanakkale Boğazı feribot ücretleri…
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümünde açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti en merak edilen konular arasında yerini aldı. Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretinin 200 TL oldğunu ve ilk hafta ücretsiz hizmet verdiğini ifade etti. Çanakkale Boğazı'nda feribot ile karşıya geçmek için Ecebat, Kilitbahir ve Gelibolu - Lapseki hattı kullanılıyor. İşte Çanakkale feribot ücretleri güncel fiyat listesi:
Çanakkale - Ecebat feribot ücreti ne kadar oldu?
Otomobil 107.00 TL,
Kamyonet 115 TL,
Minibüs 90.95 TL,
Otobüs 310 TL,
Tır 580 TL,
Yolcu 6.50 TL
Gelibolu Lapseki feribot ücreti ne kadar, kaç TL?
Karavan 125 TL,
Otomobil ve minibüs 107 TL,
Otobüs 310 TL,
Kamyon 160 TL,
Tır 580 TL,
Yolcu 6.5 TL,
Çanakkale - Kilitbahir feribot ücretleri kaç lira?
Otomobil 95 TL
Minibüs 107 TL,
Karavan 125 TL,
Kamyon 160 TL,
Otobüs 310 TL,
Tır 580 TL,
Yolcu 5 TL