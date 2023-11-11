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Gündem Çanakkale Boğazı'nı fırtına vurdu
Gündem

Çanakkale Boğazı'nı fırtına vurdu

Yeniakit Publisher
2023-11-11 15:22:00 -
Çanakkale Boğazı'nı fırtına vurdu

Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede geceden bu yana aralıklarla etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferleri de yapılamıyor.

Diğer hatlardaki seferlerde aksama bulunmuyor.

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