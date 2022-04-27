Çanakkale bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi | Çanakkale Biga, Ayvacık, Bozcaada, Lapseki bayram namazı saati
Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bayramın ilk günü camilere gidecek olanlar ise ‘Bayram namazı saat kaçta?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Çanakkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Çanakkale ezan vakitleri:
Mübarek ramazan ayı 2 Mayıs’ta yerini bayrama bırakacak. Vatandaşlar ise bayramın ilk günü bulunacakları illerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, Çanakkale Merkez’de bayram namazı saat kaçta?
Çanakkale bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi | Çanakkale Biga, Ayvacık, Bozcaada, Lapseki bayram namazı saati
Çanakkale Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.46'da kılınacak.
Ayvacık bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Çanakkale Ayvacık’ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.46'da kılınacak.
Bayramiç bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Çanakkale Bayramiç'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.45'te kılınacak.
Biga bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Çanakkale Biga'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.42'de kılınacak.
Bozcada bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Çanakkale Bozcaada'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.47'de kılınacak.
Çan bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Çanakkale Çan'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.43'te okunacak.
Gelibolu bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Çanakkale Gelibolu'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.44'te okunacak.
Gökçeada bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Çanakkale Gökçeada'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.48'de kılınacak.
Lapseki bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Çanakkale Lapseki'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.44'te kılınacak.
Yenice bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi
Çanakkale Yenice'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.42'de kılınacak.