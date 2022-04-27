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Oruç Çanakkale bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi | Çanakkale Biga, Ayvacık, Bozcaada, Lapseki bayram namazı saati
Oruç

Çanakkale bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi | Çanakkale Biga, Ayvacık, Bozcaada, Lapseki bayram namazı saati

Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bayramın ilk günü camilere gidecek olanlar ise ‘Bayram namazı saat kaçta?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Çanakkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Çanakkale ezan vakitleri:

Yeniakit Publisher
2022-04-27 15:03:00 -
Çanakkale bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi | Çanakkale Biga, Ayvacık, Bozcaada, Lapseki bayram namazı saati

Mübarek ramazan ayı 2 Mayıs’ta yerini bayrama bırakacak. Vatandaşlar ise bayramın ilk günü bulunacakları illerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, Çanakkale Merkez’de bayram namazı saat kaçta?

Çanakkale bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi | Çanakkale Biga, Ayvacık, Bozcaada, Lapseki bayram namazı saati

Çanakkale Merkez'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.46'da kılınacak.

Ayvacık bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Çanakkale Ayvacık’ta 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.46'da kılınacak.

Bayramiç bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Çanakkale Bayramiç'te 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.45'te kılınacak.

Biga bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Çanakkale Biga'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.42'de kılınacak.

Bozcada bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Çanakkale Bozcaada'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.47'de kılınacak.

Çan bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Çanakkale Çan'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.43'te okunacak.

Gelibolu bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Çanakkale Gelibolu'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.44'te okunacak.

Gökçeada bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Çanakkale Gökçeada'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.48'de kılınacak.

Lapseki bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Çanakkale Lapseki'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.44'te kılınacak.

Yenice bayram namazı saati 2 Mayıs Pazartesi

Çanakkale Yenice'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 06.42'de kılınacak.

Çanakkale iftar sahur vakitleri! 2022 Çanakkale imsakiye
Çanakkale iftar sahur vakitleri! 2022 Çanakkale imsakiye

Oruç

Çanakkale iftar sahur vakitleri! 2022 Çanakkale imsakiye

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