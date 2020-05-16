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Can Dündar’ın işgal ettiği arazi havadan görüntülendi

Firari olarak aranan gazeteci Dan Dündar’ın milyon dolarlık evininin kaçak bölümleri havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:11:21 -
Can Dündar’ın işgal ettiği arazi havadan görüntülendi

Firari olarak aranan gazeteci Dan Dündar’ın milyon dolarlık evininin kaçak bölümleri havadan görüntülendi. Evinin bahcesini ve havuzunu devlet arazisini işgal ederek yapan Dündar’a 148 bin lira para cezası kesildi.


MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan, Almanya’ya firar ettiği için hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar’ın da Bodrum’daki villası havadan görüntülendi. Dündar’ın devlet arazisini ve orman arazisini işgal ederek ek yapması havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.


Lüks villanın 28 metrekaresinin orman arazisi, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiği tespit edildi. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü işgal edilen bölümler için harekete geçti. Yapılan incelemelerin arından Can Dündar ve eşine 148 bin TL işgaliye, ecrimisil cezası kesildi. İşgal edilen bölümler ise havadan görüntülendi. Önümüzdeki günlerde Dünar’ın villasının kaçak olan bölümlerinin yıkılacağı öğrenildi.

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