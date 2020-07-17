Can çekişen terör örgütü, bu kez kadınları sokağa çağırdı!

Terör örgütünün yaptığı son çağrı, kadınlar olmak üzere çocuk ve yaşlıları da sokaklara davet ediyor. Sürekli kan ve gözyaşından beslenen terör örgütü, devam eden operasyonların durdurulması için de başta terör sevici Avrupa ülkelerinde gösteri ve yürüyüşler düzenleyerek algı yaratmaya çalışıyor.

Türk Devleti karşısında çaresiz kaldığını dile getiren PKK’nın siyasi kolu Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi KCDK-E, medya organları aracılığı ile yaptıkları açıklamada, “Kadınlar Rojava’yı Savunuyor, Enternasyonalist Komün ve Rojava için Ayağa Kalk platformları olarak; sömürgeciliğe, faşizme, kadın kırımına, ekolojik yıkıma ve dünyanın her yerindeki bütün baskı biçimlerine karşı 18 ve 19 Temmuz’da küresel eylemlilik gerçekleştirilecektir” diyerek terör sevicileri sokağa davet etti.

Koronavirüs salgınının devam ettiği şu günlerde türlü bahanelerle sempatizanlarına eylem yaptıran teröristler, salgının yayılmasına ve taşınmasına da çanak tutuyor.

Batılı hamilerinden de yardım isteyen terör ağaları, Türkiye’nin başarıyla yürüttüğü terörle mücadelesini gölgelemeye çalışarak, “Bu saldırılar bölge halkları kadar dünya insanlığı için de büyük tehlikedir. İnsanlığın ortak değeri olan Rojava’yı savunmak ve sahiplenmek insanlık değerlerini sahiplenmektir.

KCDK-E olarak, enternasyonalist dostlarımızın öncülüğünde 18 ve 19 Temmuz’daki tüm dünyada gerçekleştirilecek Rojava devrimini kutlama ve sahiplenme eylemlerine katılarak ortak mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Tüm insanlığı, kadın, çocuk, yaşlı, genç herkesi yürüyüş ve etkinliklere aktif katılmaya davet ediyoruz” ifadeleriyle eylem çağrısı yaptı.