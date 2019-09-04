0553 313 94 23

Can Bonomo Grup Gündoğarken ile birlikte sevenleriyle buluştu

Rock müziğin sevilen isimlerinden Can Bonomo, Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar’ın konuğu oldu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:22
Can Bonomo Grup Gündoğarken ile birlikte sevenleriyle buluştu

Rock müziğin sevilen isimlerinden Can Bonomo, Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar’ın konuğu oldu. Kendine has tarzıyla geçmişten bu yana eskimeyen şarkılarını yıldızların altında akustik performansla yorumlayan Burhan-Gökhan Şeşen’e Can Bonomo eşlik etti. Binlerce müziksever şarkıları hepbir ağızdan söyledi.



Başarılı sanatçı Can Bonomo, Akmerkez Üçgen Teras’ta müzik ve sohbet dolu bir akşam yaşattı. Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar’a konuk olan Bonomo, akustik performansıyla dinleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Şarkılarının yanı sıra hoşsohbetiyle de seyirciden tam not alan Bonomo, Grup Gündoğarken’in sıcak ve samimi sohbetlerine öyküleriyle eşlik etti.



Sahnede Sadri Alışık ve Küçük İskender’i andı


Binlerce seyircinin katılım gösterdiği etkinlikte sanatçı, Gündoğarken grubu ile Olacak O Kadar’ı seslendirerek konsere başladı ve sevilen şarkılarını söyledi. Şiir kitapları da olan sanatçı geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta şair Küçük İskender’den de bir şiir okudu.


“Dedemle ben çok yakın arkadaştık. Birlikte ‘Ali Baba ve Kırk Haramiler’ filmini izlerdik sıklıkla. Oradan aklımda kalan bir şarkı olan Ali Baba’yı çok severim ve Sadri Alışık’a o yaşlardan beri çok büyük saygı duyarım” sözleriyle Bonomo, Sadri Alişık’ı da andı. Seyirciden büyük alkış toplayan Bonomo ve Grup Gündoğarken, Sadri Alışık’ın meşhur karakteri Turist Ömer ile özdeşleşen selamıyla programı tamamladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:22
  1. doğa
  2. sanat
  3. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da yıllar sonra bir vaşak kayda alındı
    1. Bursa’da yıllar sonra bir vaşak kayda..
    2. Yüksek hızlı trene Çekya ilgisi
    3. Palancıoğlu, başkan yardımcılarıyla..
    4. Arda Turan'a dava! "Psikolojim bozuldu"
    5. TEDMEM: “Okul müdürlerinin iletişim..
    6. Gaziye ve dünya şampiyonuna sponsor..
    7. İzmir Tire 3. etap 529 konut..
    8. Avrupa borsaları
    9. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi..
    10. Adana'da feci kaza! Tır ile motosiklet..
    11. Turkcell’den yeni mezunlara ’GNÇYTNK..
    12. Acılı anne isyan etti: Oğlumu onlara..
    13. Müge Anlı'da neler oldu? 20 yıllık..
    14. Partizan, Markovic'i transfer etti
    15. İzmit Belediyesi meclisinde 15 gündem..
    16. Rektör Şenocak’tan Bakanlar Pakdemirli..
    17. Avrupa derin kriz sendromuna girdi
    18. Prof. Dr. Çınar: “Görevimiz doğaya..
    19. Lüks yatın deposu 2 milyon 200 bin..
    20. Trafiğe 7 ayda 380 bin 834 aracın..
    21. Denetimli serbestlik hükümlüleri..
    22. TİKA, Musul'da köprü onaracak
    23. Başkan Tarhan’dan en az oy aldığı Tol..
    24. TÜSEB’den Sistem Biyolojisi ve..
    25. “Faiz indirimi devam edecek”
    26. Aşkale hayran bıraktı
    27. Kovanları çalarken arıların soktuğu..
    28. (Özel) 2,5 yaşındaki çocuğu içki..
    29. Eskişehir’de araç sayısı artmaya devam..
    30. Ankara kulisleri bu gelişmeyle..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi