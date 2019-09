Can Bonomo Grup Gündoğarken ile birlikte sevenleriyle buluştu

Rock müziğin sevilen isimlerinden Can Bonomo, Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar’ın konuğu oldu. Kendine has tarzıyla geçmişten bu yana eskimeyen şarkılarını yıldızların altında akustik performansla yorumlayan Burhan-Gökhan Şeşen’e Can Bonomo eşlik etti. Binlerce müziksever şarkıları hepbir ağızdan söyledi.

Başarılı sanatçı Can Bonomo, Akmerkez Üçgen Teras’ta müzik ve sohbet dolu bir akşam yaşattı. Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar’a konuk olan Bonomo, akustik performansıyla dinleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Şarkılarının yanı sıra hoşsohbetiyle de seyirciden tam not alan Bonomo, Grup Gündoğarken’in sıcak ve samimi sohbetlerine öyküleriyle eşlik etti.

Sahnede Sadri Alışık ve Küçük İskender’i andı

Binlerce seyircinin katılım gösterdiği etkinlikte sanatçı, Gündoğarken grubu ile Olacak O Kadar’ı seslendirerek konsere başladı ve sevilen şarkılarını söyledi. Şiir kitapları da olan sanatçı geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta şair Küçük İskender’den de bir şiir okudu.

“Dedemle ben çok yakın arkadaştık. Birlikte ‘Ali Baba ve Kırk Haramiler’ filmini izlerdik sıklıkla. Oradan aklımda kalan bir şarkı olan Ali Baba’yı çok severim ve Sadri Alışık’a o yaşlardan beri çok büyük saygı duyarım” sözleriyle Bonomo, Sadri Alişık’ı da andı. Seyirciden büyük alkış toplayan Bonomo ve Grup Gündoğarken, Sadri Alışık’ın meşhur karakteri Turist Ömer ile özdeşleşen selamıyla programı tamamladı.