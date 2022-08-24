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Gündem Can Ataklı’dan Ümit Özdağ’a tavsiye: Erdoğan’ı devirene kadar HDPKK’ya laf etme
Gündem

Can Ataklı’dan Ümit Özdağ’a tavsiye: Erdoğan’ı devirene kadar HDPKK’ya laf etme

CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, ırkçı Ümit Özdağ'a tavsiyelerde bulunarak "Erdoğan’ı devirene kadar HDP ile PKK’ya laf söyleme" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 17:29:00 - 2022-08-24 17:31:28

CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, mülteci düşmanlığından kendisine oy devşiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında açıklamalarda bulundu.

Irkçı söylemlerde bulunarak mültecileri hedef tahtasına koyan Ümit Özdağ'a tavsiyelerde bulunan Ataklı şunları söyledi:

"Ümit Özdağ'da eleştirdiğim bazı noktalar var. Ümit Özdağ bana göre ırkçı bir tavır takınmıyor. Bana göre en büyük hatası HDP ve PKK söylemine girişmesi. Bana göre taktiksel olarak bu yanlış. Bugün Ümit Özdağ'ın HDP ile bir sorununun olmaması lazım. HDP ile ilgili sözlerinde 'hainler', 'alçaklar' gibi Erdoğan'ın muhalefete kullandığı şekilde bir jargon kullanmasının yararı olmaz. Şu anda HDP ile uğraşmanın veya HDP'yi sürekli kötülemenin bir anlamı yok."

HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde belirleyici olacağını dile getiren Ataklı, Ümit Özdağ'ın ayrıca 6'lı Masa'yı da sürekli eleştirmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Ümit Özdağ'ın daha sakin bir siyaset izlemesi gerektiğini söyleyen Ataklı, "Diğer partilere bu kadar sert bir tavırla yaklaşması her türlü diyalog yolunu kapatıyor" dedi.

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