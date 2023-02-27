Can Ataklı'dan büyük manipülasyon! Sende hiç utanma yok mu be adam

Kulağına üfürülen her iddiayı gerçek bir bilgiymiş gibi köşesine taşımaktan çekinmeyen Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bu defa deprem üzerinden dezenformasyon ve manipülasyona girişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü sayısının düşük açıklandığını iddia ederek topluma devlete karşı güvensizlik aşılamaya çalışan Ataklı, maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu yazıyı yazdığım sırada AFAD tarafından yapılan son açıklamaya baktım. Buna göre depremde can kaybı 44 bin 218 olarak görünüyor. Peki gerçek bu mu? İktidar çeşitli kaygılarla gerçek ölü sayısını gizliyor mu?

(...) Henüz enkaz kaldırma çalışmaları başlamadan önce toplam ölü sayısı 40 binlere ulaşmıştı.

Şimdi enkaz kaldırılıyor. Bazı illerde bu çalışmaların sonuna bile gelindi. Onlarca kat un ufak olmuş bir yığın haline gelmişken canını kurtaran kurtardı, çok sayıda kişi enkaz altından canlı çıkarıldı aynı şekilde binlerce de cansız bedene ulaşıldı. Peki, enkaz kaldırma çalışmaları başladığında derinlerden hiç mi cansız beden çıkmıyor ya da çok mu az çıkıyor? Kimi uzmanlar tamamen yıkılan binaların, kat ve daire sayılarına göre kabaca hesaplamalarda bulunuyor.

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Burada ortaya çıkan rakam korkunç. Bunun ötesinde yüksek sesle dillendirilmeyen rakamlar da var, onları buraya yazamam bile. Ölü sayısını düşük açıklamanın bir yararı var mı? (...)"