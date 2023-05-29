Can Ataklı çıldırmış olmalı! Bakın Erdoğan'ın net zaferini neye bağladı

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Türkiye'de Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu 300 bin civarında kişi seçimlerde oy kullanmasına rağmen, gerçekleri eğip büktü. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2 milyon 300 bin fazla oy almasına karşın, sandık sonuçlarını yabancıların belirlediğini ileri sürebilecek kadar zıvanadan çıkan Ataklı, büyük bir algı operasyonuna imza attığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kimse geleceğe karamsar bakmasın. Bu sonuçlar Türkiye’yi yansıtan gerçekler değildir. Türkiye’nin iyi eğitimli, deneyimli, sağduyulu, vatanseverlerinin sayısının hiç de az olmadığı bu seçimde ortaya çıkmıştır. Ülkemizi adeta işgal ettirdikleri yabancılarla kazanılan bir seçim sonrası bu iktidarın Türkiye’yi uzun süre yönetmesi mümkün değildir. Zaman bunu gösterecektir."



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