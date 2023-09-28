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Gündem Çamur at izi kalsın! 'Ücretsiz yemek' yalanı da ellerinde patladı
Gündem

Çamur at izi kalsın! 'Ücretsiz yemek' yalanı da ellerinde patladı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 22:31:00 - 2023-09-28 22:34:28
Çamur at izi kalsın! 'Ücretsiz yemek' yalanı da ellerinde patladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP'ye yakın medya kuruluşlarının, 'Öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek vaadi 2026'ya ertelendi' iddialarını yalanladı.

CHP'ye yakın medya kuruluşları, seçim hezimetinin ardından hızlandırdıkları yalan ve iftira kampanyasına birisini daha ekledi.

Halk TV ve Yeniçağ'ın da aralarında olduğu haber platformlarında, iktidarın "ücretsiz yemek" vaadini 2026'ya ertelediği yalanı öne sürüldü.

Yalanda, Resmi Gazete'de yayımlanan bir düzenleme gerekçe gösterildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yalan haberlere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Yalanlama geldi!

Resmi Gazete'de yayımlanan "Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in amacının, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul ile kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa veya tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin hususlarını belirlediği hatırlatıldı.

Yapılan değişikliğin, tebliğin 1'inci maddesinde yer alan hususlarla ilgili olduğu, 'ücretsiz yemek' ile bir ilgisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' ile ilgili 'Öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek vaadi 2026'ya ertelendi' şeklindeki iddialar doğru değildir" denildi.

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