Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda bir Pakistan askeri hayatını kaybetti Pakistan, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde Kontrol Hattı'na açtığı ateşte bir Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pakistan, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde Kontrol Hattı'na açtığı ateşte bir Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Pakistan ordu sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor, Twitter hesabında, Buttal kasabasında "bu toprakların bir diğer cesur evladının Kontrol Hattı'nda görev başındayken hayatını kaybettiği" paylaşımını yaptı.

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