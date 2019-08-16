Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda bir Pakistan askeri hayatını kaybetti
Pakistan, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde Kontrol Hattı'na açtığı ateşte bir Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.16 Ağustos 2019 Cuma 10:01
Pakistan, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde Kontrol Hattı'na açtığı ateşte bir Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Pakistan ordu sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor, Twitter hesabında, Buttal kasabasında "bu toprakların bir diğer cesur evladının Kontrol Hattı'nda görev başındayken hayatını kaybettiği" paylaşımını yaptı.
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