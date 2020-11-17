  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çamlıca Kulesi ile "İstanbul'a simge, yayınlara kalite" geldi
Aktüel

Çamlıca Kulesi ile "İstanbul'a simge, yayınlara kalite" geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: - "Artık birbirlerinin güçlerini kesen radyo vericileri yerine, frekansların karışmadığı bir Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi var. Herkes aynı yüksek kalitede yayın yapıyor" - "Kulede bir seyir terası ve restoranı da bulunuyor. Orada da çalışmalarımız bitmek üzere. Bunun da İstanbul'a simgesel bir katkısı oldu"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:57:55 -
Çamlıca Kulesi ile "İstanbul'a simge, yayınlara kalite" geldi

ANKARA (AA) - SEFA ŞENGÜL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca'da inşa edilen Televizyon ve Radyo Kulesi sayesinde, buradaki tüm kuruluşların aynı yüksek kalitede hizmet sağlayabildiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, AA muhabirine, Küçük Çamlıca'da inşa edilen Televizyon ve Radyo Kulesi'ne ilişkin detayları anlattı.

İstanbul'daki Küçük Çamlıca tepesine inşa edilen ve 369 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi olan Televizyon ve Radyo Kulesi'nin frekans karmaşasına son verdiğini belirten Karaismailoğlu, "Bu kuleden 100 radyo yayın yapıyor ve bu da dünyada ilk. Artık birbirlerinin güçlerini kesen radyo vericileri yerine, frekansların karışmadığı bir kule var. Herkes aynı yüksek kalitede yayın yapıyor. Türkiye için de bir örnek proje oldu." diye konuştu.

İstanbul'un yanı sıra Çanakkale'de de, Çamlıca'daki gibi bir proje olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, "Orada da radyoları tek kulede topluyoruz." dedi.

- "Özel günlerde çok güzel ışık gösterilerimiz olacak"

Kulenin televizyon ve radyo yayınlarına ev sahipliği yapmasının yanında İstanbul'a simgesel bir katkısı olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Tabii kulede bir seyir terası ve seyir restoranı da var. Orada da çalışmalarımız bitmek üzere. Bunun da İstanbul'a simgesel bir katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini kutlamak ve iki ülkenin dostluğuna dikkati çekmek için Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını kuleye yansıtarak yapılan ışık gösterisini de hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuleye Türk ve Azerbaycan bayraklarını yansıttık. Özel günlerde çok güzel ışık gösterilerimiz de olacak. Bu da İstanbul'a görsel olarak keyif katacak. Burada, Azerbaycan ve Türkiye'nin 'tek millet-iki devlet' olduğu mesajını verdik. Bu gösteri Azerbaycan'da bizden daha çok paylaşıldı."

Seyir terası ve kuledeki restoranda detay işlerin kaldığını ifade eden Karaismailoğlu, Çamlıca Tepesi'nde son olarak TRT kulesinin kaldığını ve onun da sökülmesine ilişkin teknik çalışmaların tamamlanarak kısa sürede kaldırılacağını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İğrenç iddialar sonrası şarkıcı isim vuruldu!
Gündem

İğrenç iddialar sonrası şarkıcı isim vuruldu!

Daha önce dolandırıcılık ve eşcinsel ilişki görütüsüyle şantaj iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Bulut Duman, Kadıköy'de silahlı saldırı so..
Prof. Dr. Saraçoğlu formülü açıkladı: Günde 3 kere yapın, hayatınız kurtulsun
Sağlık

Prof. Dr. Saraçoğlu formülü açıkladı: Günde 3 kere yapın, hayatınız kurtulsun

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı gargara önerisi yaptı...
Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!
Dünya

Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!

Almanya Federal Başsavcılığı, Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Steffen Seibert'in ofisinde görevli bir k..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay