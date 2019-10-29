Çamlı, sözde Cumhuriyetçilere seslendi: Millette olan endişeyi Cumhuriyet karşıtlığı olarak lanse etmek ihanettir

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

"Cumhuriyet, Osmanlı'da meşrutiyetle başlayan yeni yönetim arayışı sürecinin doğal bir sonucudur." diyen Ahmet Hamdi Çamlı, "Bu ülkede Cumhuriyet idaresine itiraz eden binde bir vatandaş bile yokken Cumhuriyet üzerinden tantana çıkaran kötü ruhlar ülkemize ve milletimize kötülük yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bazı çevrelerin Cumhuriyetçilik adı altında 'Çamuriyetçilik' yaptıklarını vurgulayan Çamlı, şunları söyledi:

"Sözümona Cumhuriyet'çi olan esasen kökten çamuriyetçilerin bu millete ve değerlerine yaptığı saldırılar, kötülükler, fenalıklar, Emperyalist menfaatine yapılan darbeler söz konusu çevrelere karşı bir endişeyi diri tutmuştur."

'Bunlar ülkede kutuplaşmayı besliyor'

"Çamuriyetçiler de bu endişeyi sanki bu ülkede Cumhuriyet düşmanı varmış gibi lanse etmiş, yırtıcı bir vahşi gibi ona buna saldırmış, ülkede kutuplaşma ve kavgayı beslemişlerdir.

Oluşturulan bu tantana sürecinde ülke soyup soğana çevrilmiştir. Soyulan devlet ve bankalar sayesinde hırsızlık tarihine altın harflerle yazılabilecek destanlar oluşurken millet sırtına giydiği gömleği dikecek bir dikiş makinasını bile gavurdan ithal etmeye mecbur kalmıştır"

'Yeter artık çamur yapmayın ey çamuriyetçi akıl!'

"Cumhuriyet gereği cumhur iradesine kulak verin ve cumhurun değerleri ile savaşmayın. Devlete ve Millete engel olmayın. 'YPG bize niye saldıracakmış?' gibi, demokrasi tantanasıyla yapılan Demirtaş güzellemeleriyle teröre dolayısıyla ABD, İsrail projelerine destek vermeyin.

Devletin ve Milletin büyük kuşatmalar yaşadığı bu süreçte, en etkili silahtan bin kat daha etkili birlik ve beraberliğimizi bozmayın. Maddi manevi ve itibari olarak yükselişte olan ülkeye zarar vermeyin. "