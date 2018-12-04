0553 313 94 23

Camları beyaz sirkeyle temizleyin

Pencerelerinizi temizlerken öncelikle gerekli olan malzemeler elinizin altında olsun. Bu sayede boşa zaman kaybetmezsiniz.

04 Aralık 2018 Salı 23:33
Camları beyaz sirkeyle temizleyin

Cam temizleme ürünlerini kullanabileceğiniz gibi iki bardak beyaz sirkeyi su ve bir çay kaşığı bulaşık deterjanıyla karıştırarak evde kendiniz de yapabilirsiniz. Bu karışımı kolay kullanım için püskürtmeli şişeye koyabilirsiniz. Camı kurulamak için ise eski gazetelerden yararlanabilirsiniz. Annemizin usulüne uyarak artık kullanmadığınız eski giyecekler de bu iş için kullanılabilir.

Normal kirlerin temizliğini, su ve basit ev temizlik malzemeleri ile sıradan bezler kullanarak yapabilirsiniz ama kiri kesinlikle kuru bir şekilde çıkarmaya çalışmayınız. Bu yapılırsa üst yüzeyde çiziklere sebep olursunuz. Bu çizikler daha sonra elektrostatikten dolayı kiri üzerine çeker ve plastik profilinizde yoğun kir oluşumuna yol açar.

Kesinlikle aseton veya benzin gibi aşındırıcı veya kimyasal içerikli temizlik maddelerini kullanmayınız. Değerli ve esnek plastikten yapılmış olan contalarınızı da, plastik profilinizle aynı şekilde temizleyiniz.

Camınızda sineklik varsa çıkarın ve küvette duş püskürtücüsüne tutarak yıkayın. Bu sayede hızlı bir şekilde temizlemiş olursunuz.

Camlara girişmeden önce kirlendiyse perdeleri de çıkarıp makineye atın. Böylece işiniz bittiğinde temiz ve güzel kokan perdeleriniz keyfinizi yerine getirecektir.

Sıktığınız temizleyici aşağı doğru akacağından temizlemeye üst taraftan başlayın.

Temizleyici sıvıyı cama sıkın. Kirli noktalar varsa hafifçe ovarak çıkarmaya çalışın. Eski gazeteyi veya kuru bezi camın yüzeyine yayın ve aşağı doğru çekin. Cam tamamen kuruyana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Kenarları, köşeleri ve çerçeveyi silmeyi unutmayın.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 23:33
  1. beyaz sirke
  2. cam temizliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de kaybolan Amerikalı gazetecinin ailesi umudunu koruyor
    1. Suriye'de kaybolan Amerikalı..
    2. "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti..
    3. Mısır'dan "Katar ablukasında..
    4. Meksika'da çete çatışması: 6 ölü
    5. İsmail Kartal'dan taraftara mesaj
    6. GÜNDEM ÖZETİ /5 Aralık 2018
    7. Sarı Yelekliler'den Fransa hükümetinin..
    8. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden..
    9. CENTCOM'da görev değişimi
    10. Etiyopya'da okul çevresinde el bombası..
    11. Endülüs kentlerinde aşırı sağ karşıtı..
    12. ABD'de Salmonella salgını
    13. Hipertansiyon çok sinsi!
    14. Maçın ardından
    15. Irak Meclisi'nde 'kaos'! Tartışma çıktı
    16. "Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah..
    17. Kendilerini göreve gitmiş gibi..
    18. Camları beyaz sirkeyle temizleyin
    19. İşten çıkarıldığı otelin para kasasını..
    20. İthal kömürlü santrallerde yeni dönem..
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor