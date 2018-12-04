Camları beyaz sirkeyle temizleyin

Cam temizleme ürünlerini kullanabileceğiniz gibi iki bardak beyaz sirkeyi su ve bir çay kaşığı bulaşık deterjanıyla karıştırarak evde kendiniz de yapabilirsiniz. Bu karışımı kolay kullanım için püskürtmeli şişeye koyabilirsiniz. Camı kurulamak için ise eski gazetelerden yararlanabilirsiniz. Annemizin usulüne uyarak artık kullanmadığınız eski giyecekler de bu iş için kullanılabilir.

Normal kirlerin temizliğini, su ve basit ev temizlik malzemeleri ile sıradan bezler kullanarak yapabilirsiniz ama kiri kesinlikle kuru bir şekilde çıkarmaya çalışmayınız. Bu yapılırsa üst yüzeyde çiziklere sebep olursunuz. Bu çizikler daha sonra elektrostatikten dolayı kiri üzerine çeker ve plastik profilinizde yoğun kir oluşumuna yol açar.

Kesinlikle aseton veya benzin gibi aşındırıcı veya kimyasal içerikli temizlik maddelerini kullanmayınız. Değerli ve esnek plastikten yapılmış olan contalarınızı da, plastik profilinizle aynı şekilde temizleyiniz.

Camınızda sineklik varsa çıkarın ve küvette duş püskürtücüsüne tutarak yıkayın. Bu sayede hızlı bir şekilde temizlemiş olursunuz.

Camlara girişmeden önce kirlendiyse perdeleri de çıkarıp makineye atın. Böylece işiniz bittiğinde temiz ve güzel kokan perdeleriniz keyfinizi yerine getirecektir.

Sıktığınız temizleyici aşağı doğru akacağından temizlemeye üst taraftan başlayın.

Temizleyici sıvıyı cama sıkın. Kirli noktalar varsa hafifçe ovarak çıkarmaya çalışın. Eski gazeteyi veya kuru bezi camın yüzeyine yayın ve aşağı doğru çekin. Cam tamamen kuruyana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Kenarları, köşeleri ve çerçeveyi silmeyi unutmayın.