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Aktüel Camını kırarak girdiği iş yerinden çaldığı telefonla selfie yaptı
Aktüel

Camını kırarak girdiği iş yerinden çaldığı telefonla selfie yaptı

Samsun'da taşla camları kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 18:50:00 - 2022-03-13 18:51:46
Camını kırarak girdiği iş yerinden çaldığı telefonla selfie yaptı

Samsun'un İlkadım ilçesinde taşla camları kırarak 7 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 9 Mart ile 13 Mart tarihleri arasında İlkadım ilçesi Hürriyet, Ulugazi, Kale mahalleleri ile Orhan Gencebay Caddesi'ndeki 7 iş yerinden taş ile camı kırarak içeri girmek suretiyle hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada, iş yerlerinden 465 lira bozuk para, cep telefonu, yaklaşık 10 bin lira değerinde paket sigara ve şans oyunu kağıtlarının çalındığını belirledi.

İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlı suça sürüklenen çocuk F.G'yi (16) adresinde enseledi. Çalıntı ürünleri satmak isteyen B.G. de gözaltına alındı.

Çalıntı ürünler iş yerlerine teslim edildi. Teslim edilen cep telefonunda, zanlı F.G'nin öz çekim yaptığı tespit edildi.

Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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