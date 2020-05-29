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Kültür - Sanat

Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, camilerin ibadete yeniden açılması sebebiyle şükür kurbanı kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:41:01 -
Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, camilerin ibadete yeniden açılması sebebiyle şükür kurbanı kesildi. İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan Müftü Muhammed Aydın “ Bugün camilerimizin tekrar ibadete açılması sebebiyle, Simav Müftülüğü olarak kurbanımızı satın aldık, kestiğimiz kurbanın etini ilçemizde misafir ettiğimiz Suriyeli ailelere dağıtacağız. Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun, inşallah bu hastalık günlerini bir daha yaşamayız” dedi.

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