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İSLAM Camiler ve Din Görevlileri Haftası başlıyor
İSLAM

Camiler ve Din Görevlileri Haftası başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ açılış programı bu yıl Edirne Selimiye Camii’nde gerçekleşecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 15:51:00 -
Camiler ve Din Görevlileri Haftası başlıyor

yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ açılış programı, bu yıl Edirne Selimiye Camii’nde gerçekleşecek. Programın açılışını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yapacak.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen haftanın bu yılki teması “Cami, Din Görevlileri ve Vefa…” oldu. Açılış etkinlikleri kapsamında Cuma namazı öncesi Selimiye Camii’nde vefat eden din görevlileri, cami yapımına destek olan hayır sahipleri ve cami cemaatinin ruhlarına ithafen “Vefa Mevlidi” okunacak. Saat 16.00'da ise Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu’nun açılış konferansı gerçekleştirilecek. Edirne Trakya Üniversitesi Balşkan Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek konferansı Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman verecek. Dört oturumdan oluşan sempozyumda 20 konuşmacı 16 tebliğ sunacak. Hafta boyunca Türkiye geneli il ve ilçe müftülükleri konferanslar, tv programları, dijital mecralardan yayınlar ile mevlit ve Kur’an-ı Kerim tilavetlerinden oluşan programlar düzenleyecek. Emekli din görevlileri ziyaret edilecek.

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