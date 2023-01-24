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Gündem Camide vaaz veren Halil Konakçı mahallelinin tepkisi karşısında kulaklarına inanamadı! Cemaat ayağa kalktı
Gündem

Camide vaaz veren Halil Konakçı mahallelinin tepkisi karşısında kulaklarına inanamadı! Cemaat ayağa kalktı

Halil Konakçı Hoca, sabah namazında vaaz verdiği gerekçesiyle mahallelinin rahatsızlığını dile getirdiğini duyunca şaşkına döndü.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 15:39:00 -

Sabah namazı sonrasında cemaate vaaz veren Halil Konakçı, mahallelinin skandal tepkisi ile karşılaştı.

Konuyla ilgili konuşan Halil Konakçı, "Uyuyacaklar ya bazı Müslümanlar. Seslerden rahatsız oluyor. Onlar uyuyadursun ne mutlu ki ölüm var. Ne mutlu ki cehennem var. Ne mutlu ki Allah cehennemi yaratmış. İlla ki öleceğiz. İlla ki hesaba gireceğiz. Belki günahımız ağır basacak cehenneme gideceğiz. İlla ki cehenneme giderken de birilerini göreceğiz" dedi.

Olayı duyan cemaat ise tekbir sesleri ile camiyi inletti.

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