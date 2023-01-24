Camide vaaz veren Halil Konakçı mahallelinin tepkisi karşısında kulaklarına inanamadı! Cemaat ayağa kalktı

Sabah namazı sonrasında cemaate vaaz veren Halil Konakçı, mahallelinin skandal tepkisi ile karşılaştı.

Konuyla ilgili konuşan Halil Konakçı, "Uyuyacaklar ya bazı Müslümanlar. Seslerden rahatsız oluyor. Onlar uyuyadursun ne mutlu ki ölüm var. Ne mutlu ki cehennem var. Ne mutlu ki Allah cehennemi yaratmış. İlla ki öleceğiz. İlla ki hesaba gireceğiz. Belki günahımız ağır basacak cehenneme gideceğiz. İlla ki cehenneme giderken de birilerini göreceğiz" dedi.

Olayı duyan cemaat ise tekbir sesleri ile camiyi inletti.