Camide kendini kesmeye çalıştı! Bakın neden

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen ve arkadaşıyla küstüğü için cami içinde bıçakla kendine zarar vermeye çalışan şahıs, cami imamının müdahalesiyle kurtarıldı.

Kurtköy Mahallesi Merkez Camii'nde meydana gelen olayda akli dengesi yerinde olmadığı öne süren O.K., küs olduğu arkadaşıyla barışmadığı için cami içinde yanındaki bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Bunu gören cami imamı Muharrem Kiraz, olaya müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi. Cemaatin yardımıyla şahsın elindeki bıçak alınırken, müdahale anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahsın bıçakla kendine zarar vermeye çalışması, cami imamının olaya müdahale ederek şahsı kurtarması ve vatandaşların yardımıyla elindeki bıçağın alınması yer alıyor.

İmamdan açıklama

Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahsın cami içinde kendini bıçakla yaralamaya çalışmasına engel olan imam Muharrem Kiraz, o anları anlattı. Psikolojik sorunları olan O.K. isimli şahsın cami cemaatinden olup, 5 vakit namaz kıldığını belirten Kiraz, “1 yıl 8 aydır görev yapıyorum burada. Yatsı namazından önce daha camiye gelmeden önce o arkadaş bisikletle önümden geçerken, ‘Ben yatsı namazına geleceğim ve bir daha gelmeyeceğim’ dedi. Ben de 'Hayırdır ne oldu?' dedim, o esnada bisiklete bindi gitti. Ondan sonra yatsı namazına geldim, tesbihat esnasında o da buradaydı ve elinde bir şey olduğunu gördüm, bıçak olduğunu gördüm. Sesimi çıkarmadım, onu böyle izledim. O da sağını solunu kontrol ediyordu. Tesbihat bitti, ben de imam odasına geçmeyip cemaatimizin yanında durdum. Konuşuyormuş gibi yapıyordum ama gözümle onu takip ediyordum. Bıçağı açıp elini götürdüğü vakit ben de peşinden koştum. Başta almaya çalıştım, alamayınca da direkt yere yatırdım. Orada diğer arkadaşlar da yardıma koştu hemen. Birkaç dakikalık uğraş neticesinde bıçağı aldık” dedi.

Şahsın cami cemaatinden olduğunu belirten Kiraz, “Daha sonrasında imam odasının önünde oturduk muhabbet ettim ve biraz teselli vermeye çalıştım ona. Böyle bir şey yapmaması gerektiğini ve bunun camide hiç olmaması gerektiğini söyledim. Zaten beş vakit namaza geliyor kendisi. Sadece biraz akli dengesi yerinde değil. Mahallemizin ve bizim de sevdiğimiz kardeşimiz sonuçta. Bir daha böyle yapmamasını, günah olduğunu söyledik. Ondan sonra o da hatasını anladı, özür diledi. Sabah geldi ve yaptığından pişmanlık duyduğunu söyledi. Sebebini bilmiyorum, bazen depresyonlarda geçirdiği oluyor. Burada birkaç sefer de camide kendi ilaçlarını eksik aldığından dolayı sıkıntıları oluyor. Yaralanmadı, tam bıçağı vücuduna dayadığı vakit müdahale ettik” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şahsın yaptığı hatanın farkında olduğunu belirten Kiraz, “Aslında yani burada şahsen benim gördüğümü kim görse aynısını yapar. Ben sadece üzerime düşeni yaparak, o kötülüğe engel olmak istedim. Olayın kargaşaya dönmemesi için biraz olayı önceden sessiz takip ettim. Baktım ki iş ileri boyutlara taşınınca müdahale etmek zorunda kaldım. Bir kahramanlık değil, İslami bir görevdi. Şahsın durumu şu an iyi, bir sıkıntı yok. O da kendi yaptığının suç olduğunun farkında, onun utancını da yaşıyor” şeklinde konuştu.