Camide cemaate gaz sıkan manyağa meydan dayağı: Sosyal medyada paylaşılınca tekrar gündem oldu! Saldırgan tekme tokat işte böyle dışarı atıldı

Camiye yapılan bir saldırı videosu sosyal medya üzerinden gündem oldu. Camide huşu içinde namaz kılan cemaatin arasına sızan bir şahıs, yanındaki tüple cemaatin üzerine ne olduğu henüz belirlenemeyen kimyasal bir madde püskürttü. Yaşanan kısa süreli panik ve öfkenin ardından cemaat, kutsal mekana ve ibadete saygısızlık yapan saldırgana anında müdahale etti.

NAMAZ SIRASINDA SİNSİ SALDIRI: CEMAAT AFFETMEDİ

Olay, cami cemaatinin farz namazını eda ettiği esnada meydana geldi. Arkalardan yaklaşan ve akli dengesinin yerinde olmadığı tahmin edilen saldırgan, cebinden çıkardığı sprey tüpünü namaz kılan vatandaşların üzerine doğru acımasızca sıktı. Püskürtülen maddenin etkisiyle öksürmeye başlayan ve neye uğradığını şaşıran cemaat, namazı bozarak saniyeler içinde saldırganın etrafını sardı. Yaptığı provokasyonun bedelini sert bir şekilde ödeyen şahıs, cemaatin tekme ve tokatlı müdahalesiyle karşılaştı.

Sosyal medya üzerinde viral olan bu görüntüler Koronavirüs dönemine ait olduğu ortaya çıktı.