



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın önemli başarılara imza atacağına inandığını belirtti.

Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün aylık dergisinin ağustos sayısında yer alan başyazısında camiaya seslendi.

2019-2020 sezonu hazırlıklarının heyecan ve umutla sürdüğünü belirten Orman, "Yeni teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın takımımızın başına geçmesiyle önümüzdeki dönemde de önemli başarılara imza atacağımıza ve tüm camiamızı yeniden kupalarla mutlu edeceğimize yürekten inanıyorum. 2019-2020 futbol sezonunun takımımıza ve diğer tüm kulüplere hayırlı olmasını, fair play ruhunun hakim olduğu; kaos, kavga ve ayrımcılıktan uzak, sportif mücadelenin ön plana çıktığı bir yarışın yaşanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sponsorluk anlaşmalarında her zaman gönül bağı ilişkisinin olduğunun altını çizen Fikret Orman, şunları aktardı:

"Bu doğrultuda geçtiğimiz beş sezon boyunca futbol takımımızın forma göğüs sponsoru olan Vodafone ile sözleşmemizi, 36 milyon lira bedelle iki yıl daha uzattık. Kulübümüzün 100. yılındaki şampiyonluğunda da giyim sponsorumuz olan Cacharel'le tekrar buluştuk. Futbol takımımızın 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarındaki giyim sponsoru olan Cacharel, kulübümüze özel hoş, dinamik, yenilikçi, gençlere ilham veren keyifli bir kapsül koleksiyon hazırladı."

Altyapıya ilişkin yapılan hamlelere de değinen Orman, "Üç sezon formamızı terleten, karakteri ve futboluyla Beşiktaş ailesinin bir parçası olan eski futbolcumuz Fabian Ernst ile de altyapımıza büyük bir katkı sağlayacak iş birliği içine girdik. Beşiktaş Futbol Akademisi ve Eğitim Kampı projemizi hayata geçirirken, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde de Fabian Ernst'in koordinasyonunda spor akademileri açacağız." şeklinde görüş bildirdi.

Yeni sezon formalarını kısa süre önce taraftarlarla buluşturduklarını hatırlatan Fikret Orman, "Birbirinden güzel üç formamızı beğeneceğinizi umarak, bu sezon kadın futboluna ve kadın taraftarlarımıza desteğimizin bir parçası olarak hem iç saha hem deplasman forması olacak şekilde iki adet kadın formasını da satışa çıkarmanın mutluluğunu yaşadık. Beşiktaşlılığı bir yaşam biçimi olarak benimseyen büyük taraftarımızın, yeni formalarımızla maçlarımıza gelerek, başarıya koşacak tüm takımlarımıza destek vereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.