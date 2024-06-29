Cami önünde rezalet! Sapık kadın bir anda soyundu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde Turhanbey Mahallesi Çayiçi Caddesi Mahkeme Cami önünde E.T. (20) isimli bir kadın, tuhaf söylem ve tutarsız hareketleri ile herkesi şaşırttı.
Cami önünde kıyafetlerini çıkardı
Uyuşturucu aldığı ileri sürülen sapık kadının bir de kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar verdiğini gören çevre sakinleri, durumu hemen polise bildirdi.
Sapık hakkında işlem yapıldı
Kadın polis ekiplerince gerekli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi. Kadın hakkında "kişilerin huzur ve sükunu bozmaktan" işlem yapıldığı öğrenildi.
Medya
"Bu yazıyı bu deliden başka kimse yazmaz!" "Zaten biz bunun sapık olduğunu biliyorduk!" cümleleri havada uçuşacak! "Birileri tarafından dinden çıkartılacağım"