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Gündem Cami önünde rezalet! Sapık kadın bir anda soyundu
Gündem

Cami önünde rezalet! Sapık kadın bir anda soyundu

Yeniakit Publisher
2024-06-29 09:29:00 -
Cami önünde rezalet! Sapık kadın bir anda soyundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde Turhanbey Mahallesi Çayiçi Caddesi Mahkeme Cami önünde E.T. (20) isimli bir kadın, tuhaf söylem ve tutarsız hareketleri ile herkesi şaşırttı.

Cami önünde kıyafetlerini çıkardı

Uyuşturucu aldığı ileri sürülen sapık kadının bir de kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar verdiğini gören çevre sakinleri, durumu hemen polise bildirdi.

Sapık hakkında işlem yapıldı

Kadın polis ekiplerince gerekli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi. Kadın hakkında "kişilerin huzur ve sükunu bozmaktan" işlem yapıldığı öğrenildi.

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Yorumlar

M.Yavuz

Milli Eğitim Temel Kanunu değiştirilmeli Allaha ve Ahiret Gününe inanmayı eksenli eğitim yapılmalı.Bu yalnızca Allah'a ve Ahirete inanan ailer için değil dine mesafeli olanlar için de vazgeçilmez bir hedeftir. Aksi halde manevi boşluk habere konu olan sapkinliklara kapı aralayacak

Suç unsuru varsa gereken

Gereken Yapılmalı suç unsuru varsa zaten gerekli işlemlere başlanmış görevlerini yapan ihbar edenlere tskler
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