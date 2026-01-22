Cami imamının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı teklife beğeni yağdı

Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepkiler sürerken, Bursa’da görev yapan bir imamdan bu hafta cuma günü irad edilecek hutbeler için dikkat çeken bir öneri geldi.

Muradiye Camii İmamı Muhammed Lütfi Taşcı, camilerde cuma hutbesi irad edilirken minbere Türk bayrağı asılmasını teklif etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teklif acizane benden, takdir din ve devlet büyüklerimizdendir" ifadelerini kullandı.

Taşcı, ay-yıldızlı bayrağın millet için taşıdığı anlamı, "Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı bayrağımız canımızdır" sözleriyle dile getirdi.

İmam Taşcı, söz konusu önerisini Cumhurbaşkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nı etiketleyerek paylaşmasıyla da dikkati çekerken, Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik saldırı, sosyal medya başta olmak üzere kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, milyonlarca vatandaş bayrağa yapılan saygısızlığı kınamıştı.