  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya bu skandalı konuşuyor! Fransız süt ürünleri şirketi Lactalis'in yaptığına bakın... İlgili skandal sözleri Avrupa’nın en hızlı pedalları Konya’da mücadele edecek Panik atak hangi durumlarda ortaya çıkar ve belirtileri nelerdir? Çaresiz bırakan hastalık Böylesi ancak dizilerde olur diyorsanız yanılıyorsunuz... Beşiktaş'tan dün gitti bugün 40 milyon euro Bu nasıl bir iştir yuh yahu hakikaten yuh... Beşiktaş'ın gözdesi Jörgensen sakatlığı ne durumda? Sadettin Saran İtalyanlara ne cevap verecek? Tüm Taraftar merakla bunu bekliyor... Günde sadece 2 tane yiyin: 10 yaş gençleştiren mucize besin işte bu... Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! Ama uyuşturucu soruşturması için değil... Siz de dijital göz yorgunluğun kurbanı olabilirsiniz! Bu hatayı sakın yapmayın!
Spor
6
Yeniakit Publisher
Böylesi ancak dizilerde olur diyorsanız yanılıyorsunuz... Beşiktaş'tan dün gitti bugün 40 milyon euro
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Böylesi ancak dizilerde olur diyorsanız yanılıyorsunuz... Beşiktaş'tan dün gitti bugün 40 milyon euro

Beşiktaş'ta değeri bilinmeyen genç Demir için Portekizliler bakın ne yaptı...

1
#1
Foto - Böylesi ancak dizilerde olur diyorsanız yanılıyorsunuz... Beşiktaş'tan dün gitti bugün 40 milyon euro

Beşiktaş'ta ayrılık kervanına katılan son isim olan Demir Ege Tıknaz, Braga takımına transfer oldu. Braga, genç futbolcunun serbest kalma bedelini açıkladı.

#2
Foto - Böylesi ancak dizilerde olur diyorsanız yanılıyorsunuz... Beşiktaş'tan dün gitti bugün 40 milyon euro

Ara transfer döneminde birçok oyuncusuyla vedalaşan Beşiktaş'ta ayrılık kervanına katılan son idim Demir Ege Tıknaz oldu. Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Öte yandan Braga, genç futbolcunun serbest kalma bedelini de açıkladı.

#3
Foto - Böylesi ancak dizilerde olur diyorsanız yanılıyorsunuz... Beşiktaş'tan dün gitti bugün 40 milyon euro

Braga, Demir Ege Tıknaz'ın serbest kalma bedelinin 40 milyon euro olarak belirlendiğini açıkladı.

#4
Foto - Böylesi ancak dizilerde olur diyorsanız yanılıyorsunuz... Beşiktaş'tan dün gitti bugün 40 milyon euro

Siyah beyazlı takımın altyapısından yetişen oyuncu, bu sezon 17 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistle oynadı.

#5
Foto - Böylesi ancak dizilerde olur diyorsanız yanılıyorsunuz... Beşiktaş'tan dün gitti bugün 40 milyon euro

21 yaşındaki futbolcu geçen sezonu Portekiz'in Rio Ave takımında kiralık olarak geçirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yalanları Batsın! Bu iftirayı pervasızca atanın yeri cezaevi değil mi?
Gündem

Yalanları Batsın! Bu iftirayı pervasızca atanın yeri cezaevi değil mi?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu; ABD'nin sildiği SDG'nin beyaz bayrak çekmesini ve Ahmet Turan Alkan'ın vefatı sonrası hortlayan yalanlar..
Başkan Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Gündem

Başkan Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Bu piyasalarda var mıydı ya

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerle karşılaştığı sırada karşısında muhalif gazeteci Murat Yetkin'i gö..
Şeref yoksunu kaçaktan hadsiz tehdit! Türk milletini
Gündem

Şeref yoksunu kaçaktan hadsiz tehdit! Türk milletini

Sosyal medyada yayılan ve vatansever yürekleri ayağa kaldıran görüntülerde, yurt dışına kaçan etnik bölücü İbrahim Halil Baran’ın hezeyan do..
ABD sattı, İsrail sustu, SDG çöktü, peki ya silahlar?
Gündem

ABD sattı, İsrail sustu, SDG çöktü, peki ya silahlar?

Yücel Kaya’nın çarpıcı analizi, Suriye sahasında kurulan kirli ittifakın nasıl darmadağın olduğunu gözler önüne seriyor. Yıllarca ABD’nin on..
İsrail’de Panik: Türkiye’den Şam’a Stratejik Hamle!
Gündem

İsrail’de Panik: Türkiye’den Şam’a Stratejik Hamle!

İsrail merkezli I24 kanalı, Türkiye'nin Suriye’nin başkenti Şam’a kurduğu yeni radar sistemiyle ilgili çarpıcı bir habere imza attı. Haberde..
Ortalık kan gölüne dönecek: 1000 İHA ile saldıracaklar
Gündem

Ortalık kan gölüne dönecek: 1000 İHA ile saldıracaklar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova yönetiminin günde 1000 İHA ile saldırıya geçeceği ifşa oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23