Böylesi ancak dizilerde olur diyorsanız yanılıyorsunuz... Beşiktaş'tan dün gitti bugün 40 milyon euro
Beşiktaş'ta değeri bilinmeyen genç Demir için Portekizliler bakın ne yaptı...
Beşiktaş'ta değeri bilinmeyen genç Demir için Portekizliler bakın ne yaptı...
Beşiktaş'ta ayrılık kervanına katılan son isim olan Demir Ege Tıknaz, Braga takımına transfer oldu. Braga, genç futbolcunun serbest kalma bedelini açıkladı.
Ara transfer döneminde birçok oyuncusuyla vedalaşan Beşiktaş'ta ayrılık kervanına katılan son idim Demir Ege Tıknaz oldu. Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Öte yandan Braga, genç futbolcunun serbest kalma bedelini de açıkladı.
Braga, Demir Ege Tıknaz'ın serbest kalma bedelinin 40 milyon euro olarak belirlendiğini açıkladı.
Siyah beyazlı takımın altyapısından yetişen oyuncu, bu sezon 17 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistle oynadı.
21 yaşındaki futbolcu geçen sezonu Portekiz'in Rio Ave takımında kiralık olarak geçirmişti.
