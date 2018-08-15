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Camda bulunan boya lekeleri nasıl çıkar?

Camlarda bulunan boya lekesi nasıl çıkar? Camda bulunan boya lekelerinden kurtulmak için hangi yöntemleri uygulamak gerekir? Detaylar haberimizde…

15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:15
Camda bulunan boya lekeleri nasıl çıkar?

Camda bulunan boya lekelerinin önüne geçmek için ilk olarak boya lekesi olan kısımlardaki fazlalıklardan kurtulmanız gerekir. Kazıma işlemleri sayesinde sonrasında yapılacak olan temizlik ile kolay ve hızlı şekilde lekeler çıkar. Bir maket bıçağı ya da jilet ile kazıma işlemleri kolay şekilde yapabilirsiniz. Bu aletlerin kullanımları esnasında mutlaka dikkatli olmak gerekir. Hatta camda bulunan bazı boya lekeleri sadece bu aletlerin kullanımı ile çıkar. Bu işlem özellikle buzlu camlardaki lekelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Çünkü buzlu camlardaki lekeleri kazıma da çizilme daha çabuk meydana gelebilir. Yumuşak uçlu ve korumalı jiletler ile de badana boyası buzlu camlardan kolayca çıkar.

TİNER

Tiner boya tarzındaki maddelerin çıkartılması adına büyük bir alternatiftir. Tinerin kullanımı ile camlardaki tüm boya lekeleri kolayca çıkar. Temiz bir bezin üzerine tiner dökün ve direkt olarak uygulama yapın. Tinerin kokusu oldukça rahatsız edici bir durum meydana getirir. Bunun için mutlaka yapılan uygulama sonrasında durulama işlemi birkaç kez yapılmalıdır.

ARAP SABUNU

Arap sabunu temizlik açısından birçok alanda kolaylıklar sağladığı camlarda da faydalar sağlamaktadır. Arap sabunu su ile karıştırılır. Bulaşık süngerinin sert olan tarafı bu uygulamada kullanılmalıdır. Sünger karışıma batırılır ve sorun olan bölgeye uygulama yapılır. Çok bastırmadan yapılacak olan silme işlemleri ile lekeler tamamen çıkar. Ayrıca Arap sabunu sayesinde camlar olduğundan daha fazla parlak ve temiz gözükür.

ASETON

Aseton özellikle yağlı boyaların meydana getirdiği lekeler konusunda fayda sağlar. Aseton bulaşık süngerinin üzerine dökülür ve sert olan bölgesi ile bastırmadan lekeler silinerek çıkar. Aseton kullanımı yaptıktan sonra mutlaka duru su ile durulama işlemleri de yapılmalıdır.

Camların silinmesinden sonra çok fazla toz tutmaması için suyun içine belli bir miktar sirkle katılması gerekir. Sirke toz tutmanın önüne geçerken buharlaşmanın da oluşmasının önüne geçer. Sirkenin kokusunun önüne geçmek için mutlaka duru su ile temizleme yapılır ardından kurulama yapılmalıdır.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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