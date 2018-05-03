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Cambridge Üniversitesi'nin koleksiyon kulesi halka açıldı

İngiltere Cambridge Üniversitesi'nin kütüphanesi dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri. Kütüphanedeki kulede 1710'dan beri basılan her kitabın bir kopyası var.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:34
Cambridge Üniversitesi'nin koleksiyon kulesi halka açıldı

Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, bugüne kadar sadece sınırlı sayıda araştırmacıya açık olan Kule Koleksiyonu'nu ziyarete açtı.

17 katlı kulede, akademik açıdan önemsiz ya da sakıncalı görülen bir milyona yakın kitap var. Yasa gereği 1710'dan bu yana İngiltere'de yayımlanan her kitap ve derginin bir kopyası kütüphaneye gönderiliyor. Eserler kütüphaneye giriş tarihlerine göre tasnif ediliyor.

J.R.R. Tolkien’in "The Hobbit" ve James Bond karakterinin yaratıcısı Ian Fleming’in "Casino Royale" romanlarının ilk baskıları kütüphanede yer alıyor. 

Daima kilitli kapıların ardındaki eserlerin bazıları paketlerinden dahi çıkarılmadan raflarda keşfedilmeyi bekliyor. 

Cambridge Üniversitesi nadir kitaplar uzmanı ve sergi küratörü Liam Sims, kulenin eşsiz içeriğiyle küresel öneme sahip bir arşiv niteliğinde olduğunu söylüyor.

"Kütüphaneye girdiği dönemde önemsiz görülen ve kuleye ‘sürülen’ Kraliçe Victoria dönemine ait yemek kitapları veya Penguin baskısı romanlar, bugün Batı dünyasının en önemli kitap koleksiyonları arasına yer alıyor. Yerel nitelikteki veya işçi sınıfına hitap eden romanlar, bugün tarihi anlamamıza yardımcı oluyor."

Cambridge Üniversitesi'nin ana kütüphanesi, 600 yılı bulan geçmişi ve içerdiği kitap sayısıyla dünyanın en büyük kütüphaneleri arasında yer alıyor.

Bir milyona yakın harita ve binlerce el yazmasına ev sahipliği yapan kütüphanenin raflarının toplam uzunluğu 200 kilometreyi buluyor. Kütüphane, genişleyen koleksiyonuna yer açabilmek için raflarını her yıl 2 kilometre daha uzatıyor. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 23:34
  1. İngiltere
  2. James Bond
  3. Cambridge
  4. Tolkien

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