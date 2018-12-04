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Çamaşırların sarılığını gidermek için...

Çivit Kafkas kökenli çivit otundan veya indigo ağacının yapraklarından elde edilen mavi renkli toz bir boyadır.

04 Aralık 2018 Salı 22:38
Çamaşırların sarılığını gidermek için...


Çamaşırların sarılığını gidermek için, çamaşırları yıkadıktan sonra son durulama suyuna katılır. Sarı, kırmızı, yeşil olanlarından ise boyacılıkta istifade edilir. Gök mavi renklisi çamaşırlarda kullanılır. Bazı maddeler içine karıştırılarak kumaş boyanır. Hava ile temasta rengini kaybetmez ve suda erimez.

Çivit otu turpgiller ailesine bağlı bir bitki türüdür. Çamaşır aklaması ile bilinirdi eskiden ama şifalı özelliği de bulunmaktadır.

Tanen, A vitamini , eterli yağ asitleri, bitkisel özler ve etken maddeler, glucobrassicin ihtiva eder.

Kanseri önleyici özelliği ile öne çıkmaktadır. Brokoliden 65 kat daha fazla kanseri önleyen etken madde içermektedir.

- Kuvvetli bir antioksidandır.

- Kanseri önleyici niteliktedir.

- Vücuttan zehirli maddelerin atılmasına yardımcı olmaktadır.

- Boğaz ağrılarına iyi geldiği bilinmektedir.

- Hepatit A’yı engellemektedir.

- Menenjiti önlemektedir.

- Grip olmaya karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir.

- Kızamık oluşumunu engellemektedir.

- Kabakulak oluşumunu engellemektedir.

- Farenjite iyi geldiği bilinmektedir.

- İshale iyi gelmektedir.

Çivitbaş cuntacı

60’lı yıllara kadar üzerinde öküz başı resmi bulunan bir minik paketlerde satılan “Öküzbaş Çivit” bir cuntacı generali hicvederken de kullanılarak ün yapmıştı. Darbe zorbalığının kol gezdiği o dönemde kimse, kamuya yansıyan kişiliğinden dolayı bu cuntacıya direkt bir isim takamadığından, üzerinde öküz başı bulunan çivitten mülhem lakabı çivitbaş olarak anılır olmuştu.

Çünki bir konuşmasında Alman TRT’sine teşekkür etmiş, bir açılışı ise kürsüye çıkıp “Bu tesisi açıyorum” sözlerini elindeki pusulayı okuyarak söylemiş ve kürsüden inmişti. O tarihlerde henüz Türkçe’ye “dunkof” tabiri girmemişti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 22:38
  1. Çivit otu
  2. çivit

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