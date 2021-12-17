Çamaşır yıkamanın püf noktaları
Çamaşır yıkarken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunmaktadır.
Çamaşır yıkamanın püf noktalarını öğrenerek çamaşır yıkamaya ayırdığınız zamanı kısaltabilir ve kolaylaştırabilirsiniz. İşte kıyafetlerinizin ilk günkü gibi durması için çamaşır yıkamanın püf noktaları;
- Öncelikle çamaşır yıkamanın püf noktası renkli çamaşırlarınızı beyazlardan ayırmalısınız.
- Çoraplarınızı yıkamak için özel yıkama fileleri kullanın.
- Çamaşır makinenize yıkama sırasında aspirin koyarak kıyafetlerinizi beyazlatın.
- Kıyafetlerinizi çok fazla kurutmayın. Kumaşın ısıya dayanıklı hale gelmesi nedeniyle gerektiğinden uzun süre kurutulan giysileri ütülemek daha zordur. Yıkamada çeken kıyafetlerinizi eski boyutlarına döndürmek için bebek şampuanı kullanın. Bir kaba biraz bebek şampuanı ve ılık su doldurun ve çeken kıyafetlerinizi 10-15 dakika bu suda bekletin. Ardından bir havlu ile kurulayın ve tamamen kuruması için yatay olarak yerleştirin. Bebek şampuanı giysinizin ipliklerini genişleterek eski boyutunu dönmesini sağlayacaktır.
- Beyaz kıyafetlerinizi yıkarken yumuşatıcı kullanmayın. Beyaz kıyafetlerinizi yıkarken yumuşatıcı kullanmak giysilerinizin parıl parıl beyaz olmasını önler.
- Çamaşır makineniz içine birkaç top alüminyum folyo atın. Çamaşır makinenize koyacağınız birkaç alüminyum folyo kıyafetlerinizin elektriklenmesini önleyecektir.
- Makyaj lekelerini çıkarmak için tıraş kremi kullanın. Giysilerinizdeki makyaj lekelerinin üstüne tıraş kremi sürüp yıkamaya atarsanız bu lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.
- Şapkalarınızı bulaşık makinesinde yıkayın. Şapkalarınızın şeklini kaybetmesini istemiyorsanız çamaşır makinesinde yıkamayın. Şapkalarınızı bulaşık makinesinin üst rafına koyup yıkarsanız formlarını koruduklarını göreceksiniz.
- Kirli çoraplarınızı soğuk su ile yıkayın. Kirli çoraplarınızı sıcak su ile yıkamak çoraplarınızı kirlerden tamamen arındırmayacaktır. Kirli çoraplar için en iyi çözüm onları soğuk suda yıkamaktır.