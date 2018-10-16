Çamaşır yıkamak hala mı dert?



Bunda en önemli etken bazı hanımların çamaşır makinesi kolaylığını, onun içine ne tıkarsanız yıkar anlayışından kaynaklanıyor. Halbuki makineniz de çamaşırlarınız da özen ister.

● Çamaşır yıkarken çamaşır suyu kullanmamaya özen gösterin. Kumaş yapısını bozabilir.

● Giysiler doğrudan güneşte kurutulmamalıdır. Hatta tersinden asmak en iyisidir. Çünki çamaşırın renk ve dokusu bozulabilir.

● Yünlü veya ipek gibi hassas kumaşlar için özel deterjanlar kullanılmalıdır.

● Trikolar sererek kurutulmalı ve katlayarak muhafaza edilmelidir.

● Baskılı ürünler baskının bozulmaması için ters tarafından ütülenmelidir.

● Sararmaları önlemek için lekeler yıkama işlemine geçilmeden çıkarılmalı, düşük sertlikte su kullanılmalı, bulanık sularla yıkama yapılmamalı.

● Grileşmeyi önlemek için çamaşır makinesi çok doldurulmamalı, elde yıkama yapılırken ısı düşük tutulmalı, yıkama süresi, yıkama suyu fazla olmamalı.

● Tüylenme ve pamuklanmayı önlemek için ve yıkama sırasında sürtünmeyi azaltmak için makina çok doldurulmamalı. Tüy bırakan çamaşırla, tüy çekenler birlikte yıkanmamalı ve yıkama maddesi lüzumundan az konulmamalı.

● Yıpranmanın önüne geçebilmek için yıkamadan önce yırtık ve söküğü olan giysilerin onarılması, çamaşırlarda toka ve fermuvar kısımlarının kapalı tutulması gerektiği unutulmamalı.

● Kuru temizleme sembolü olan bir giysi, çamaşır makinesinde ya da elde yıkandığında, çekme veya genişleme olabilir, ürün kullanılamaz hale gelir.