Çamaşır yıkamak hala mı dert?
Evet çoğu hanım için çamaşır yıkamak hala dert!16 Ekim 2018 Salı 14:45
Bunda en önemli etken bazı hanımların çamaşır makinesi kolaylığını, onun içine ne tıkarsanız yıkar anlayışından kaynaklanıyor. Halbuki makineniz de çamaşırlarınız da özen ister.
● Çamaşır yıkarken çamaşır suyu kullanmamaya özen gösterin. Kumaş yapısını bozabilir.
● Giysiler doğrudan güneşte kurutulmamalıdır. Hatta tersinden asmak en iyisidir. Çünki çamaşırın renk ve dokusu bozulabilir.
● Yünlü veya ipek gibi hassas kumaşlar için özel deterjanlar kullanılmalıdır.
● Trikolar sererek kurutulmalı ve katlayarak muhafaza edilmelidir.
● Baskılı ürünler baskının bozulmaması için ters tarafından ütülenmelidir.
● Sararmaları önlemek için lekeler yıkama işlemine geçilmeden çıkarılmalı, düşük sertlikte su kullanılmalı, bulanık sularla yıkama yapılmamalı.
● Grileşmeyi önlemek için çamaşır makinesi çok doldurulmamalı, elde yıkama yapılırken ısı düşük tutulmalı, yıkama süresi, yıkama suyu fazla olmamalı.
● Tüylenme ve pamuklanmayı önlemek için ve yıkama sırasında sürtünmeyi azaltmak için makina çok doldurulmamalı. Tüy bırakan çamaşırla, tüy çekenler birlikte yıkanmamalı ve yıkama maddesi lüzumundan az konulmamalı.
● Yıpranmanın önüne geçebilmek için yıkamadan önce yırtık ve söküğü olan giysilerin onarılması, çamaşırlarda toka ve fermuvar kısımlarının kapalı tutulması gerektiği unutulmamalı.
● Kuru temizleme sembolü olan bir giysi, çamaşır makinesinde ya da elde yıkandığında, çekme veya genişleme olabilir, ürün kullanılamaz hale gelir.
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