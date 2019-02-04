0553 313 94 23

Çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar?

Çamaşır suyu kokusu kişiyi çok fazla rahatsız eden kokulardandır. Peki çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar? İşte çözümü...

04 Şubat 2019 Pazartesi 19:03
Çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar?

Çamaşır suyu kokusu kişiyi çok fazla rahatsız eden kokulardandır. Peki çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar? İşte çözümü...

Temizlik işlerinin vazgeçilmezlerinden birisi de çamaşır suyudur. Klorak adıyla da bilinen ve mikrop öldürücü özelliğe sahip bu kimyasal madde pek çok maddenin ve yüzeyin temizliğinde kullanılabilir. Ancak renkli maddeleri soldurma özelliği bulunduğundan çamaşır suyunun renkli maddelerle kullanılmaması gerekir.

Evdeki temizlik işlerinin önemli bir parçası olan çamaşır suyunun kokusu ise çoğu kişinin pek hoşuna gitmeyen bir özelliktedir. Özellikle çamaşır suyu ile yapılan temizlikte eldiven kullanılmaması, çamaşır suyu kokusunun ellere sinmesine neden olur. Bu gibi durumlarda ellerden buruna her yaklaştığında hoş olmayan çamaşır suyu kokusunun alınmaması için bazı yöntemler kullanılarak ellerdeki çamaşır suyu kokusundan kurtulmak gerekir.

ELDEKİ ÇAMAŞIR SUYU KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

Ellere sinmiş olan çamaşır suyu kokusunun giderilmesi için birkaç yöntem vardır. Bunlardan birisi çamaşır suyu sinmiş olan ellerin taze limon ile ovalanarak temizlenmesidir. Taze limonun yanında limon suyu ve limon esanslı deterjanlar ve temizlik ürünleri de ellerdeki çamaşır suyu kokusunun giderilmesinde etkilidir.

Çamaşır suyu kokusunun elden çıkması içi kullanılabilecek malzemelerden birisi de sirkedir. Ellerin yine ovularak sirke ile yıkanması sonucunda da eldeki çamaşır suyu kokusundan kurtulmak mümkündür.

Çamaşır suyu kokusunun özellikle çamaşırlardan çıkartılmasında kullanılan kolonya diğer seçeneklerin yanında eldeki kokunun çıkartılmasında da kullanılabilir. Özellikle bol miktarda limon kolonyası ile elin ovulması çamaşır suyu kokusunun elden çıkartılmasında etkilidir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 19:03
  1. çamaşır suyu
  2. çamaşır suyunun zararları
  3. eldeki çamaşır suyu kokusu
  4. çamaşır suyu kokusu elden nasıl çıkar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolivya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 16'ya çıktı
    1. Bolivya'daki toprak kaymasında ölü..
    2. Baradey'den Anayasa referandumunda..
    3. Emniyet göz açtırmadı! Bin 894..
    4. İş arayan gençleri heyecanlandıracak..
    5. Başkentte Sri Lanka lezzetleri
    6. Avustralya'da sel felaketi! 18 bin..
    7. Almanya'da büyük kriz! 72 uçuş iptal..
    8. GÜNCELLEME 2- Çanakkale'de otomobilin..
    9. Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı
    10. Ukrayna'dan skandal Venezuela kararı!
    11. Nijerya'da 2018'de 41 bin kişi..
    12. İslam düşmanı İngilizlerden okula..
    13. Tartıştığı kayınvalidesini 8 yerinden..
    14. Adıyaman'da sokak köpeklerinin..
    15. Halkbank'ın Makedonya'daki şubesinde..
    16. Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da
    17. Şırnak'ta PKK'lılara ait 9 sığınak..
    18. Güvenlik danışmanı açıkladı! İdlib..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
    20. Virajı alamayan traktör devrildi: 2..
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    AK Partili isim koltuğu MHP'li vekile bıraktı!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor