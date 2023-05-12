  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın, euro ve dolar kuruna ilişkin yeni tahminler: Para piyasaları bu kez teknoloji hisseleriyle yarışıyor

Alişan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Değerini Bil'

Kritik görüşme hamlesi: KİK ile Türkiye işbirliğini artırma olanaklarını kararı ele aldı! Milyonlarca dolar...

ASELSAN ilk kez paylaştı... İşte AKKOR'un müthiş test görüntüleri

Dünyaca ünlü milyarderden Türkiye kararı! O şehri listesine ekledi

Optimar Araştırma'dan çarpıcı çıkış: Bizi onlarla karıştırmayın

Yunanistan'ı çıldırtacak gelişme! Türkiye'nin yeni füzesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ürün fiyatlarındaki dalgalanmanın nedenini açıkladı

Seçime 2 gün kala skandal! CHP’li Başkan oy pusulaları ile enselendi

Deprem ve sel felaketinde ortadan kaybolan Balıklıgöl'deki balıklardan haber var!
Aktüel Cam terasa ilgi büyük oldu: Vatandaş akın etti! Türkiye'ye akın etmeye başladılar
Aktüel

Cam terasa ilgi büyük oldu: Vatandaş akın etti! Türkiye'ye akın etmeye başladılar

Yeniakit Publisher
2023-05-12 22:51:00 - 2023-05-12 23:23:38
Cam terasa ilgi büyük oldu: Vatandaş akın etti! Türkiye'ye akın etmeye başladılar

Baharın gelişiyle birlikte turizm sezonunun açılmasıyla, cam terası Fiyortpark’ta doğaseverlerin uğrak noktası olmaya başlandı. Türkiye'nin göl tabanlı en uzun ve en geniş cam terası ziyaretçilerini ağırlıyor. Erzurum’un Uzundere ilçesi Pirinkayalar mevkiinde konumlandırılmış Türkiye’nin göl tabanlı en uzun ve en geniş cam terası olma özelliğine sahip Cam Teras Fiyortpark ziyaretçilerini ağırlıyor.

Erzurum’un Uzundere ilçesi Pirinkayalar mevkisin de konumlandırılan Fiyortpark Türkiye’nin göl tabanlı en uzun ve en geniş cam terasına ziyaretçiler akın etmeye başladı. Her yıl yerli ve yabancı turistin buraya gelerek, cam terasında manzaranın tadını çıkartıp. Fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

Türkiye'nin göl tabanlı en uzun ve en geniş cam terası ziyaretçilerini ağırlıyor

Erzurum'un Uzundere ilçesi Pirinkayalar mevkiinde konumlandırılmış Türkiye'nin göl tabanlı en uzun ve en geniş cam terası olma özelliğine sahip Cam Teras Fiyortpark ziyaretçilerini ağırlıyor.

13 metre uzunluğu ve 143 metre yüksekliği ile Tortum Gölü manzarasının doyasıya izlenebileceği bir lokasyon olan Cam Teras Fiyortpark, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan teras, ziyaret edenlere heyecan dolu bir deneyim sunuyor.

Kaya kartalı, dağ keçisi gibi yabani hayvanların da bazen görülebildiği Cam Teras, yüksekliği ve manzarası ile ilgi odağı oldu. Turizm sezonunun açılması ile birlikte ziyaretçiler gelmeye başladı.

İlginizi çekebilir→ Türkiye kararı! Türkiye'den stratejik hamle: Tam tamına 15 yıl sürecek! Türkiye yeni kararını duyurdu→ TIKLAYINIZ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23