Cam temizliği için kullanılan sıvı deterjanlar, ilk çıktığında mavi ya da renksiz olarak satılıyordu. Şimdilerde her rengini bulmanız mümkün diyebiliriz. İçeriğide oldukça değişen bu sıvıları, sadece cam silmek için değil, farklı işleriniz için de evde kullanmanız mümkün.

Cam temizleme sıvısının 4 farklı kullanım alanı

Bu temizleyicilerin bazılarının içerisinde, genelde yağ ve kire karşı koyabilecek kimyasallarda bulunur. Bu nedenle dikkatli kullanmak gerekir.

1- Fayanslar

Banyonuzun her alanında ve mutfak tezgahınızda, parlaklık için cam temizleyici sıvı kullanabilirsiniz. İster temizleme suyuna koyarak, istersenizde fayanslarınıza uygulayıp durulayarak kullanabilirsiniz.

2 - Yağlar

İçeriğinde amonyak olan cam temizleme sıvıları, yağ lekelerini gidermede ekstra bir etki sağlar. Yağ lekesinin üzerinde bekleterek temizlemeniz yeterli olacaktır.

3 - Takılar

Takılarınızı dilediğiniz gibi ve gönül rahatlığı ile bu temizleme sularıyla temizleyebilirsiniz. Fakat yapıştırılmış olan ürünlere dikkat etmek gerekir. İçeriği sayesinde yapıştırıcının etkisini azaltabilir.

4 - Haşereler

Cam temizleyici sıvılar böcekleri kovma konusunda oldukça etkilidir. Öldürmek yerine böyle bir yöntem deneyebilirsiniz.