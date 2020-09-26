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Aktüel "Cam Seyir Teras", Divriği'nin turizmini zirveye çıkaracak
Aktüel

"Cam Seyir Teras", Divriği'nin turizmini zirveye çıkaracak

Sivas Valisi Salih Ayhan: - "Cam Seyir Teras projesi Sivas'ın ve Divriği ilçesinin var olan turizm potansiyelini zirveye taşıyacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:26:48 -
"Cam Seyir Teras", Divriği'nin turizmini zirveye çıkaracak

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Divriği ilçesinde uygulanacak "Cam Seyir Teras" projesinin ilçenin turizmine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Divriği'yi ziyaret ederek ilçeye yapılacak "Cam Seyir Teras" proje alanında incelemelerde bulundu.

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek'ten Divriği Kalesi, Çaltı Çayı ve Kanyonu üzerinde yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alan Vali Ayhan, ilçede turizmi canlandırmayı hedeflediklerini aktardı.

Yapılacak projeler ile Divriği'nin var olan turizm potansiyelini artıracaklarını vurgulayan Ayhan, "Çaltı Kanyonu, Divriği Ulu Cami, Divriği Kalesi ve şehir merkezinin muhteşem manzarasını ziyaretçilerine sunacak olan 'Cam Seyir Teras ve Mesire Alanı' projesi turizmde Divriği'nin var olan turizm potansiyelini zirveye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Evliya Çelebi'nin "Methinde diller kısık, kalem kırıktır" cümlesini anımsatan Ayhan, UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda devam eden restorasyon çalışmalarını da inceledi. Vali Ayhan, bu eserin titiz bir çalışmayla yeniden ziyarete açılacağını belirtti.

Ayhan, daha sonra Mahir Tevruz Anaokulunda incelemelerde bulunarak İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Divriği Vefa Sosyal Destek Grupları ile bir araya gelen Vali Ayhan, çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.





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