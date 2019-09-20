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Cam kırığı nasıl temizlenir?

Kırılan cam parçaları bazen gözle görülmeyen bir boyutta dağılırlar. Dağılıp sıçrayan bu cam kırığını en doğru şekilde temizlemek önemlidir. Aksi halde bir başka kazaya veya yaralanmaya zemin hazırlanabilir. Peki, cam kırığı nasıl temizlenir? İşte detaylar...

20 Eylül 2019 Cuma 20:39
Cam kırığı nasıl temizlenir?

Kırılan cam parçaları bazen gözle görülmeyen bir boyutta dağılırlar. Dağılıp sıçrayan bu cam kırığını en doğru şekilde temizlemek önemlidir. Aksi halde bir başka kazaya veya yaralanmaya zemin hazırlanabilir. Peki, cam kırığı nasıl temizlenir? İşte detaylar...

Cam kırığı nasıl temizlenir?

Kırılan ve yere yayılan camların temizliği özellikle evde küçük çocuğu olanların daha hızlı hareket etmelerini gerektirmektedir. Kırılan camın sesine irkilen çocuğun merakla cam kırıklarının olduğu yere gelmesi ve cam parçasını ağzına alması an meselesidir. Bu sebeple annelerin kırılan cam parçalarını toplamak için normalden daha hızlı olmaları gerekir. Öncelikle büyük parçaların elle toplanması ve ardından çocuğun güvenli bir yere alınmasının ardından elektrik süpürgesi bütün cam parçalarını çekecektir. Hızla yere düşen camların çok fazla geniş alanlara dağılma özelliğin nedeniyle güvenlik açısından birçok yer kontrol edilmelidir.

Pamuk ile temizleme

Elden düşen bir bardağın yere düşmesi ile kırılması bir anlıktır. Ancak etrafa dağılan cam kırıklarını toplamak bir hayli zaman alır. Böyle durumlarda hemen elektrik süpürgesi açılsa da, elektrik süpürgesi gerektirmeyen cam kırıkları için, pamuktan yardım alınabilir. Bir parça koparılan pamuk su ile ıslatılıp, kırılan yerde gezdirildiğinde, gözle görülmesi zor olan cam kırıklarının toplanmasını sağlayacaktır. Aynı işlem bant ile de yapılabilir. Bir parça bant koparıp yerde gezdirerek, kırık parçaların bant üzerinde toplanması sağlanabilir.

Koli bandıyla temizleme

Cam kırılan alanda kusursuz bir temizlik istiyorsanız koli bandından yardım alabilirsiniz. Koli bandını cam parçalarının olduğu alana yapıştırıp çekerek tüm cam parçalarını temizleyebilirisiniz.

Kağıt havluyla temizleme

Kağıt havluyu birkaç kez katlayıp elinize alın ve nemli olacak şekilde ıslayın. Kağıt havluyu cam kırıkları olan bölgede gezdirin. Kırık parçalar kağıt havluya yapışacak ve ortamda sizin için tehlike oluşturan parçalardan kurtulmuş olacaksınız.

Patates ile temizleme

Büyük bir patatesi ortadan ikiye ayırın. Dilimi cam kırıklarının olduğu alanda bastırarak gezdirin. Yüzeyde kalan irili ufaklı parçalar patatese yapışacaktır.

Cam kırıldığında nelere dikkat edilmeli?

Kırılan camların keskin olma özellikleri göz önünde bulundurularak, elle camları toplarken son derece dikkatli davranmak gerekir. Büyük cam kırıkları toplandıktan sonra, yere elin sürülmemesi ikinci dikkat edilmesi gereken detaydır. Basit ev kazaları arasında en sık karşılaşılan bir durum olarak, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde tehlike boyutu farklı bir boyuta geçmektedir. Bu sebeple mümkünse el değmeden cam kırıklarını temizlemek ve hiç cam kırığı kalmayacak şekilde temizlik yapmak gerekir. İyi temizlenmemiş cam kırıkları daha sonra küçük çocukların eline geçebilir ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Yere düşüp kırılan camların daha fazla dağılmasını önleyerek toplamak, kısa sürede cam kırklarının yerden temizlenmesini sağlar. Ancak kırık parçaların bir oraya bir buraya sürüklenerek temizlenmeye çalışılması, kırık cam parçalarının daha sonra karşılaşılarak daha tehlikeli olmasına neden olur. Bu konuda kalın temizlik bezlerini kullanmak yerine tek kullanımlık ıslak mendillerle cam parçalarının toplanması ve çöpe atılması etkili bir temizlik sağlar. Aksi hâlde temizlik bezinin cam kırıklarından arındırılması için yıkamak ve sıkmak ellere cam parçasının batmasına neden olur. Dikkat edilmediğinde ufak cam kırıkları büyük sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu sebeple kırılan camlar için ıslak ek kullanımlık bez ya da pamuk tercih edilmelidir.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 20:39
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