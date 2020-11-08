Cam kemik hastası, robotik mitral kapak tamiriyle sağlığına kavuştu

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - MUHAMMED GENCEBAY GÜR - Doğuştan cam kemik hastalığı ile mücadele eden 48 yaşındaki Teoman Öztin, kalbinde tespit edilen mitral kapak yetersizliğinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı robotik cerrahiyle tamir edilmesi sonucu sağlığına kavuştu.

Kendisinin yanı sıra babası, kardeşleri, yeğenleri ile oğlu da doğuştan cam kemik hastası olan Öztin, nefes darlığı şikayetiyle SBÜ Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Öztin'in yapılan tetkiklerinde mitral kapak yetersizliği tespit edilmesi üzerine robotik cerrahiyle ameliyat edilmesine karar verildi.

Cam kemik hastası Öztin, hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Burak Onan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

- İşlem kaburgalara ve göğüs kemiğine zarar vermeden gerçekleştiriliyor

Öztin'in sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan SBÜ Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Burak Onan, incelemesinde mitral kapağında yetersizlik tespit edilen hastanın aynı zamanda cam kemik hastalığı ile mücadele ettiğini aktardı.

Doç. Dr. Onan, hastada yapılan tetkikler sonrasında mitral kapağının tamire uygun olduğunu tespit ettiklerini ve ameliyat için de robotla kapak tamirini yapmaya karar verdiklerini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"(Cam kemik hastalığı) Bu hastalığın özelliği kemiklerin oldukça kırılgan olması ve bu kırılganlığa bağlı olarak da kemiklerdeki deformasyonlar, sık kırılmalar, düzensiz kemik oluşumları olabiliyor. 'Bunun kalp cerrahisi açısından önemi nedir?' diye soracak olursanız, açık kalp ameliyatları göğüs kemiği kesilerek yapılır. Bu hastamızı düşündüğümüzde kemik kesildikten sonra kemikle ilgili iyileşme problemleri oldukça muhtemel. Kapak tamir ameliyatlarında ölüm riski yüzde 2-3 gibi ancak bu hastalarda ölüm riskleri yüzde 25'lere, komplikasyon gelişme riski yüzde 50'lere varan oranda artıyor. Hastamızda göğüs kemiğini kesmeden ameliyat yapmayı planladık. Bunun dışında diğer alternatifleri düşündük. Bu alternatifler sırasında da kemik kırıkları kaburga kırıkları gözükebiliyor. Biz robotik cerrahi yöntemini kullandık. Ufak, küçük deliklerle mitral kapağa ulaşıyoruz. Herhangi bir şekilde kaburgalara ve göğüs kemiğine zarar vermeden bu işlem tamamlanabiliyor. "

Doç. Dr. Onan, Öztin'in sağlık durumunun giderek iyileştiğini belirterek, hastanın kısa bir süre içerisinde günlük yaşamına devam edebileceğini söyledi.

- "Türkiye'de aktif olarak 3 merkezde robotik cerrahiyle kalp ameliyatı yapılıyor"

Onan, Avrupa'da 23 merkezde robotik cerrahi ile ilgili merkez olduğunu, bu merkezlerden 5-10'unun bu işlemleri aktif olarak yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de aktif olarak 3 merkezde robotik cerrahi sistemiyle kalp ameliyatı yapılıyor. Biz hastane olarak cihazımızla her türlü kalp ameliyatını yapabilmekteyiz. Mitral kapak tamirleri, kalp tümörleri ya da kalp deliklerinin kapatılması gibi işlemler. Ayrıca koroner baypas ameliyatlarını da robotik cihazımızla yapabilmekteyiz. Hastanemiz vaka sayısı olarak da Avrupa'daki ileri merkezler arasında yer almaktadır. Bizim robotik cerrahi servisimizde benimle birlikte 4 kalp damar cerrahı çalışmakta. Her biri kendi alanında kendi branşında uzman doktorlar."

Doç. Dr. Onan, literatürde robotla cam kemik hastalığında mitral kapak tamiri bulunmadığını, bu sebeple bu hastayı dünyaca ünlü dergilerde değerlendirmek üzere literatüre bildireceklerini sözlerine ekledi.

- Ailecek cam kemik hastalığıyla mücadele ediyorlar

Robotik cerrahiyle sağlığına kavuşan Teoman Öztin de babasının, kardeşlerinin, yeğenlerinin ve oğlunun da cam kemik hastası olduğunu, ailesel bir hastalıkla mücadele ettiklerini belirtti.

Hastalığı nedeniyle birkaç yıl önce emekli olduğunu dile getiren Öztin, bir anda yaşadığı yoğun nefes darlığı nedeniyle hemen hastaneye başvurduklarını söyledi.

Öztin, hastanedeki tetkiklerinde kalbinde mitrak kapak yetersizliği tespit edildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Ameliyat kararı verildi ama psikolojik olarak kötü bir durumdaydım. Bu durum Burak hocamızla görüşene kadar sürdü. Onunla görüştükten sonra psikolojik olarak çok rahatladım. Ameliyata çok rahat bir şekilde ona güvenerek geldim. Gerçekten de güvenimde haklı çıkmışım. 10 günden beri buradayım. Hocalarımız ve diğer çalışanlar çok ilgilendiler. Çok memnun kaldım."