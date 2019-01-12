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Cam kavanozları ormanda gömerken yakalandılar!

Bursa İnegöl'de İl Jandarma Komutanlığı ile İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyonda, ormanlık alana cam kavanozlarla gömülmüş 28 kilo esrar ele geçirildi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:40
Cam kavanozları ormanda gömerken yakalandılar!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ormanlık alana gömülü cam kavanozlarda toplam 28 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyonda, K.Y. ve L.S., Akbahçe mevkisindeki ormanlık alana, daha önceden gömdükleri cam kavanozlara doldurdukları 28 kilo esrarı çıkarmaya çalıştıkları sırada, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. K.Y. ve L.S. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:40
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. Esrar

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