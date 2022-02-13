Cam gibi pürüzsüz bir cilt için pirinç suyu maskesi

Japon veya Kore cilt bakım rutinlerinde pirinç suyunun çeşitli popüler güzellik malzemelerinin sırrıdır. Parlak ve pürüzsüz bir cilt elde etmek için nesiller boyu kullanılmıştır.

Cam gibi pürüzsüz bir cilt

Cildimiz üzerinde gerek güneş ışınları gibi dış etkenlerden dolayı gerekse makyaj kalıntılarını iyi temizleyemediğimiz için zamanla lekeler oluşur. Yüz maskeleri içerisinde Cilt lekelerine pirinç suyu maskesi yeni yeni popülerlik kazanmış olsa da aslında doğal cilt bakımı için uzak doğu ülkelerin de yüz yıllardır kullanılan bir yöntem.

Pirinç suyu maskesi faydaları

Cildinizin temizlenmesine ve parlak görünüm sağlamasına yardımcı olur.

Cildinizi yumuşacık yapar.

Cilt üzerindeki açılmış gözenekleri daraltarak daha güzel bir görünüm sağlar.

Pirinç suyu maskesi cildinizde ki lekelerin kaybolmasına yardımcı olur.

Doğal peeling etkisiyle cilt üzerinde ki ölü hücrelerin tamamen atılmasını sağlar.

Pirinç suyu cilt beyazlatma içinde kullanılabilir.

Cilt lekeleri için maske…

Pirinç maskesi ile cilt bakımı

Pirinç ( 1 yemek kaşığı )

Su ( 1 su bardağı)

Pirinç suyu maskesi nasıl yapılır?

1 bardak içme suyu içerisine pirinci katın. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra suyun beyaz renk aldığını fark edeceksiniz. Daha sonra süzgeç ile bir başka su bardağı içerisine pirinçleri süzerek suyu boşaltın. Bu su ile yüzünüzü cilt temizleyici pamuk veya bir bez ile silin. 15 – 20 dakika arası bekleyin ve yüzünüzü durulayın. Bu işlemi yüzünüzde ki lekelerin oranına göre lekeler geçene kadar günde 1 sefer uygulamanız yeterli olacaktır. Ayrıca önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz bu maskeyi uygularken pirinç suyunun sürekli taze olması gerekmektedir. Yani bir gün önceki hazırlamış olduğunuz pirinç suyu ile uygulama yapmayınız. Çünkü bakteri üretimi çok fazla olacaktır.