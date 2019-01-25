Çalışmayan anneler doğum parası alabilir mi? Çalışmayan anneler ne kadar doğum parası alabilir? Doğum parası ne kadar bir çok kişinin bilmediği doğum parası ilgili tüm detaylar haberimizde!

Çalışmayan anneler doğum parası alabilir mi? Çalışmayan anneler doğum parası almak için nereye başvurmalı? Doğum parası ne kadar bir çok kişinin bilmediği doğum parası ilgili tüm detaylar haberimizde!

2015 yılında çıkan bir yasayla birlikte artık çalışmayan anneler de doğum parası alabiliyor. Birçok kişinin belki de ilk kez duyduğu doğum parası çalışmayan annelere de veriliyor. Çalışsın çalışmasın doğum yapan tüm anneler bu haktan yararlanabiliyor. Tüm annelerin şartsız olarak yararlanabildiği doğum parası nasıl alınır, kimler başvuru yapabilir?

Doğum parası yardım başvurusu nereye yapılır?

Doğum yardım başvuru için öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca hazırlanan dilekçeyi doldurmanız gerekiyor. Eğer siz başvuru yapamıyorsanız eşiniz ya da akrabanız sizin yerinize başvurabilir. İlde ikamet eden çalışmayan anneler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ya da Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvuru da bulunabilirler. İlçelerde yaşayan anneler ise bulunduğu yerin kaymakamlığına başvuruda bulunabilirler.

Çalışmayan anneye ne kadar doğum parası ödenir?

İlk çocuk, ikinci çocuk, üç ve daha fazla çocuk doğuran annelerin ücretleri farklılık gösteriyor. Belirlenen kanuna göre birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonrasında doğan çocuk için ise 600 TL doğum yardımı ödeniyor.

Doğum parası başvurusu için hangi evraklar gerekir?

Başvuru yapmak isteyen çalışmayan anneler dilekçeyi tam doldurması gerekiyor. Doğum yaptıktan sonra istediğiniz zaman diliminde çocuğunuza ait kimlik belgesi ya da doğum belgesiyle başvuruda bulunabilirsiniz.