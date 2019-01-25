0553 313 94 23

Çalışmayan anneler doğum parası alabilir mi? Çalışmayan anneler ne kadar doğum parası alabilir?

Çalışmayan anneler doğum parası alabilir mi? Çalışmayan anneler ne kadar doğum parası alabilir? Doğum parası ne kadar bir çok kişinin bilmediği doğum parası ilgili tüm detaylar haberimizde!

25 Ocak 2019 Cuma 16:38
Çalışmayan anneler doğum parası alabilir mi? Çalışmayan anneler ne kadar doğum parası alabilir?

Çalışmayan anneler doğum parası alabilir mi? Çalışmayan anneler ne kadar doğum parası alabilir? Doğum parası ne kadar bir çok kişinin bilmediği doğum parası ilgili tüm detaylar haberimizde!

Çalışmayan anneler doğum parası alabilir mi? Çalışmayan anneler doğum parası almak için nereye başvurmalı? Doğum parası ne kadar bir çok kişinin bilmediği doğum parası ilgili tüm detaylar haberimizde!

2015 yılında çıkan bir yasayla birlikte artık çalışmayan anneler de doğum parası alabiliyor. Birçok kişinin belki de ilk kez duyduğu doğum parası çalışmayan annelere de veriliyor. Çalışsın çalışmasın doğum yapan tüm anneler bu haktan yararlanabiliyor. Tüm annelerin şartsız olarak yararlanabildiği doğum parası nasıl alınır, kimler başvuru yapabilir?

Doğum parası yardım başvurusu nereye yapılır?

Doğum yardım başvuru için öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca hazırlanan dilekçeyi doldurmanız gerekiyor. Eğer siz başvuru yapamıyorsanız eşiniz ya da akrabanız sizin yerinize başvurabilir. İlde ikamet eden çalışmayan anneler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ya da Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvuru da bulunabilirler. İlçelerde yaşayan anneler ise bulunduğu yerin kaymakamlığına başvuruda bulunabilirler.

Çalışmayan anneye ne kadar doğum parası ödenir?

İlk çocuk, ikinci çocuk, üç ve daha fazla çocuk doğuran annelerin ücretleri farklılık gösteriyor. Belirlenen kanuna göre birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonrasında doğan çocuk için ise 600 TL doğum yardımı ödeniyor.

Doğum parası başvurusu için hangi evraklar gerekir? 

Başvuru yapmak isteyen çalışmayan anneler dilekçeyi tam doldurması gerekiyor. Doğum yaptıktan sonra istediğiniz zaman diliminde çocuğunuza ait kimlik belgesi ya da doğum belgesiyle başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 16:38
  1. doğum yardımı
  2. doğum parası
  3. çalışmayan anne doğum parası alabilir mi
  4. çalışmayan anne doğum yardımı ne kadar
  5. doğum parası kaç tl

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya Şeker Fabrikası pancar alım fiyatını açıkladı
    1. Amasya Şeker Fabrikası pancar alım..
    2. İsrail güçleri Batı Şeria'da 6..
    3. İsrail güçleri Batı Şeria'da 6..
    4. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    5. Hindistan'dan Venezuela için diyalog..
    6. Demba Ba, resmen Başakşehir'de
    7. Meteorolojiden "toz" uyarısı
    8. 286 şehit ve gazi yakını ile gazinin..
    9. Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    10. Meteorolojiden Karadeniz için kuvvetli..
    11. Malezya Başbakanı Mahathir'den..
    12. Malezya Başbakanı Mahathir'den..
    13. Kardeşini kurtarmak için hayatını feda..
    14. Victor Moses, Fenerbahçe'de
    15. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    16. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    17. Kristal İş Sendikası Genel Başkanı..
    18. Aydın'da nehre düşen kişinin cesedi..
    19. Elektrik akımına kapılan kadın..
    20. Köklü kulüpte deprem! 9 futbolcu..
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde