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Gündem Çalışmanın anahtar kelimesi şeffaflıkmış! Hodri meydan cevap verin sorularıma
Gündem

Çalışmanın anahtar kelimesi şeffaflıkmış! Hodri meydan cevap verin sorularıma

Yeniakit Publisher
2024-08-09 10:33:00 -
Çalışmanın anahtar kelimesi şeffaflıkmış! Hodri meydan cevap verin sorularıma

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, “Şeffaflık ise, hodri meydan, cevap verin sorularıma!” başlıklı bir yazı yayımladı.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu’nun hodri meydan dediği o yazısı…

CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan ama, partisi tarafından layık görülmeyen Buğra Gökçe, dönmüş dolaşmış, Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Planlama Ajansı’nın başına geçirilmiş.

O da, “ne yapayım. ne yapayım. İPA’yı nasıl işlevli hale getireyim” diyeceğine.

“Ne yapayım, ne yapayım.. AK Parti iktidarını nasıl kötüleyeyim” diye, planlamasını yapmış.

Çalışmayı İstanbul Planlama Ajansı çalışması diye tanıtsalar da..

Yandaş birileri ile anlaşmış..
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Kaça anlaşmış, ne vermiş, neler verecekmiş belirsiz.

Ama çalışmanın konusu, yolsuzluk..

Çalışmanın anahtar kelimesi şeffaflık.

Haydi buyrun, şeffaflık çalışmasında şeffaf olun bakalım..

Bu çalışma sebebi ile belediyenin kasasından kaç lira çıktı?

seffalik.org sitesinden kesip kesip aldığınız, yaptığınız iktibaslar için aslında onların size para ödemesi lazım (reklam yaptığınız için) ama. Onu geçtik.. Kes yapıştır yapmak için, kim sizden kaç lira söğüşledi?

Şeffaflık terbiyesi veriyorsunuz ya..

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Yorumlar

İkk

Dünya zam yapıp keyfine gezip harcayanlara ben hakkımı helal etmiyorum... Zehir zıkkım olsun... Beraber yediklerinede helal etmiyorum... Sağlıklarından, çocuklarından çıksın da toplumla alay etmeyi görsünler inşallah... Rabbim herşeye KADİRSİN...

Mehmet Tanriverdi

Giyim şeffaflığından bahsediyor,yani müstehcen demek istiyor.
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