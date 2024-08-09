Çalışmanın anahtar kelimesi şeffaflıkmış! Hodri meydan cevap verin sorularıma

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu’nun hodri meydan dediği o yazısı…

CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan ama, partisi tarafından layık görülmeyen Buğra Gökçe, dönmüş dolaşmış, Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Planlama Ajansı’nın başına geçirilmiş.

O da, “ne yapayım. ne yapayım. İPA’yı nasıl işlevli hale getireyim” diyeceğine.

“Ne yapayım, ne yapayım.. AK Parti iktidarını nasıl kötüleyeyim” diye, planlamasını yapmış.

Çalışmayı İstanbul Planlama Ajansı çalışması diye tanıtsalar da..

Yandaş birileri ile anlaşmış..

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Kaça anlaşmış, ne vermiş, neler verecekmiş belirsiz.

Ama çalışmanın konusu, yolsuzluk..

Çalışmanın anahtar kelimesi şeffaflık.

Haydi buyrun, şeffaflık çalışmasında şeffaf olun bakalım..

Bu çalışma sebebi ile belediyenin kasasından kaç lira çıktı?

seffalik.org sitesinden kesip kesip aldığınız, yaptığınız iktibaslar için aslında onların size para ödemesi lazım (reklam yaptığınız için) ama. Onu geçtik.. Kes yapıştır yapmak için, kim sizden kaç lira söğüşledi?

Şeffaflık terbiyesi veriyorsunuz ya..

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