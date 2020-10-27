Çalışma yoksa SSK’lı olunamaz mı?

Soru: Şu an çalışmıyorum. Emeklilik için prim gün eksiğim var. Prim ödeyerek sigortalı olmak için bir yerde çalışıyor görünmenin mahzuru var mı? Ayrıca çalışmadan isteğe bağlı prim ödemenin emekli maaşını olumsuz etkisi var mı?



Cevap: SSK sigortalısı olmanın en temel koşulu bir işyerinde bizatihi çalışmaktır. Bir işyerinde bizzat iş görmeyen yani fiilen çalışmayan SSK sigortalısı olamaz. Kişi kendisini bir yerde sigortalı göstermiş olsa da ilerleyen süreçte bu tespit edilirse sigortalılık iptal edilir. Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını tamamlamış olan herkes isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeme imkânına sahip. Tavsiyem, yasal olmayan yola tevessül etmeyip yasanın izin verdiği isteğe bağlı sigortaya prim ödemenizdir. Sonra çok mağdur olursunuz. Ayrıca emeklilik statünüzü değiştirmeyecekse SSK’lı olmakla isteğe bağlı yani Bağ-Kur sigortalısı olmak arasında hiç bir fark bulunmuyor. Farkı belirleyen primin matrahıdır. Yüksek maaş için yüksek matrahlı isteğe bağlı ödemesi yapma hakkınız da var.