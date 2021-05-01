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Yaşam Çalışma izin belgesi nasıl nereden alınır?
Yaşam

Çalışma izin belgesi nasıl nereden alınır?

Çalışma izin belgesi indir | 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de tam kapanma uygulanacak. Vatandaşların bir kısmı ise kısıtlamadan muaf. Peki, işe gidenler hangi belgeyi almak zorunda. Çalışma izin belgesi nereden alınıyor? Çalışma izin belgesi ekranı

Yeniakit Publisher
2021-05-01 15:19:00 -
Çalışma izin belgesi nasıl nereden alınır?

Türkiye’de 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’te tam kapanma sona erecek. Bu süreçte sağlık, gıda, lojistik gibi alanlarda çalışanlar kısıtlamadan muaf tutuluyor. Kısıtlamadan muaf olanlar evleri ve işleri arasında güzergahı kullanmak kaydıyla dışarı çıkabiliyor. Yasaktan muaf olanların çalıştıklarını belgelemesi gerekiyor. Bu sebeple muaf kişilerin çalışma izin belgesi alması şartı bulunuyor. Peki, çalışma izin belgesi nereden nasıl alınır? Çalışma izin belgesi için nereye başvuru yapılır?

Çalışma izin belgesi nasıl nereden alınır?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız yarın (01.05.2021) akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak" dedi.

Çalışma izin belgesini E devlet üzerinden kolayca indirebilirsiniz. Öncelikle E devlet’e TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor. Ardından arama butonuna ‘ Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama’ ifadesini yazdığınızda karşınızda SGK dökümünüz çıkacak. Buradan belgeyi indirmeniz ve dışarı çıkarken yanınızda bulundurmanız gerekiyor.

E DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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