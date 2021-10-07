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Teknoloji “Çalışma Hayatım” hizmeti e-Devlet’te
Teknoloji

“Çalışma Hayatım” hizmeti e-Devlet’te

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı’nda hizmete alınan “Çalışma Hayatım” hizmetiyle vatandaşlara iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemlerin bütünleşik yapıda sunulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 16:41:00 -
“Çalışma Hayatım” hizmeti e-Devlet’te

Koç, e-Devlet Kapısı’nda sunulan “Araçlarım” bütünleşik hizmeti sonrasında “Çalışma Hayatım” adıyla yeni bir bütünleşik hizmet çalışmasının başlatıldığını belirtti.
“e-Devlet Kapısı’nda hizmete alınan ‘Çalışma Hayatım’ hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor” diyen Koç, bu çalışmada pek çok kuruma ait hizmetin bulunduğunu vurguladı. Koç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ve SGK hizmetlerinin konsept içine dahil edildiğini bildirdi.

Koç, sözlerine şöyle devam etti:

“Çalışma Hayatım hizmetiyle artık tüm vatandaşlarımız sağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilecek, tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilecek, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporlarını görebilecek.”

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